Con un mensaje a la oposición, Francos confirmó que el próximo paso será la reforma laboral y tributaria

Luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas -en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos- el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró que el pueblo haya “entendido el mensaje del Presidente”, se alineó con el discurso de Javier Milei sobre mantener el diálogo con la oposición y confirmó que los primeros proyectos a presentar en el Congreso serán las reformas laborales y tributarias.

“Nosotros valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó y el Presidente dio un discurso clarísimo en ese sentido. Hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, marcó este lunes y siguió: “Vamos a presentar propuestas en diciembre con distintos sectores para que se voten en el Congreso”.

Con lo que definió como una “mezcla de felicidad y satisfacción”, el funcionario analizó cómo quedará compuesto el Congreso luego del 10 de diciembre. “Tenemos una cantidad de diputados increíble. Además, en ese cuadro de los que no son Pro ni LLA hay una cantidad importante de diputados con los que tenemos más coincidencias que disidencias“, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y ratificó: “Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita".

En este sentido, hizo alusión a las palabras del jefe de Estado sobre mantener el diálogo con la oposición y le envió un mensaje directo al kirchnerismo: “La oposición tiene que aprender de esto que pasó: la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición lo entienda también. Todos aprenderemos de esto y eso hace que entremos en una democracia madura en la que podemos discutir".

“De esta elección aprendimos todos: los gobernadores, los legisladores... No le escapa a nadie que fuimos bombardeados con posiciones políticas en el Gobierno, nos querían pegar en el gobierno fiscal. Cuando no se puede no se puede, por más leyes que se sancionen, si no hay recursos es imposible”, lamentó y siguió: “Milei lo dijo claro anoche, es un Presidente satisfecho pero que entiende que tiene que generar consensos para las leyes que el país necesita”.

Por otro lado, Francos destacó el debut de la boleta única papel (BUP) a nivel nacional. “A las 8 de la noche ya sabíamos los resultados, a las 9 y media pudimos anunciarlo: fue inédito y espectacular. Lo escuché al gobernador bonaerense (por Axel Kicillof) decir que no sabía para qué cambiaban de sistema, pero uno ahora se da cuenta: ¿cuál habrá sido la realidad de las elecciones en las que se usaba boleta partidaria?“, cuestionó.

“Eso se acabó en lo nacional al menos, sería bueno que en lo provincial se universalice para evitar los aparatos políticos y los votos cadenas. Podemos perfeccionar el sistema y mejorar los errores, pero fue un éxito rotundo”, sentenció.

Para cerrar, el jefe de Gabinete destacó nuevamente que los resultados de las elecciones de este domingo y, por ende, la expresión de los argentinos fue “de una madurez impresionante”. “No es un cheque en blanco de la sociedad para con nosotros, sino un apoyo importante para esta etapa que viene”, concluyó.