Con la crespense Holzheier, Argentina visita a Uruguay

A partir de las 18 de este martes, la selección argentina de fútbol femenino afronta un nuevo desafío en la Liga de Naciones. El conjunto dirigido por Germán Portanova visitará a la selección de Uruguay en el Estadio Centenario por la segunda fecha del campeonato.

El árbitro del juego será Emikar Calderas, acompañado por los asistentes Elibith Higuera y Francis García. Ana Méndez ejercerá como cuarto árbitro y el VAR estará a cargo de Stefani Escobar y Migdalia Rodríguez.

La Argentina llega de debutar con victoria ante Paraguay por 3-1 en el estadio Diego Maradona, con lo que comenzó el campeonato con el pie derecho. La Celeste, en cambio, quedó libre y tendrá su debut en esta jornada.

Portanova, entrenador del equipo femenino argentino, pondría desde el arranque a la crespense Agostina Holzheier, autora del segundo de los tres tantos en la victoria de la selección ante Paraguay en el debut. Su presencia en el equipo le dará una buena carta de ataque al combinado argentino.

De cumplirse con lo previsto, Argentina formaría con: Solana Pereyra; Eliana Stábile, Aldana Cometti, Sophia Braun; Agostina Holzheier, Daiana Falfán, Vanina Preininger, Florencia Bonsegundo; Kishi Núñez, Yamila Rodríguez y Maricel Pereyra.

En frente habrá un combinado que se probará por primera vez. Las dirigidas por Ariel Longo tendrán su debut ante Argentina y deberán mostrar para qué están en esta clasificación.

Según lo señalado por el sitio El País, Uruguay podría formar con: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten; Pilar González, Pamela González, Karol Bermúdez, Juliana Viera; Wendy Carballo, Belén Aquino.

Debe destacarse que los dos primeros puestos del clasificador tendrán boleto directo al Mundial de Brasil 2027; mientras que quienes finalicen tercero y cuarto deberán buscar la clasificación en el repechaje internacional.