Dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12 en Mansilla

El conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado y despistó sobre el kilómetro 291 de Ruta Nacional 12, a la altura de Gobernador Mansilla (departamento Tala). Como consecuencia del accidente, que se registró a las 7:30 de este lunes, hubo dos personas heridas.

Tras las tareas de asistencia de Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla, las personas fueron trasladadas al Hospital de para su atención inicial. Desde allí se dispuso el traslado de uno de los lesionados al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en el tórax.

El segundo ocupante fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, con fracturas pero sin riesgo de vida, según precisaron las fuentes policiales de la Departamental Tala a Elonce.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron la colaboración del Hospital “Nuestra Señora del Carmen” y de la Comisaría de Mansilla, que participaron en la asistencia y coordinación del operativo.

También agradecieron la intervención de Bomberos Voluntarios de General Galarza, que acudieron en apoyo al lugar del siniestro luego del llamado de emergencia.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo solo habría despistado, sin involucrar a otros rodados. Las causas del accidente son materia de investigación.