Rosario Romero: “Las elecciones son siempre días de alegría”

La intendenta de Paraná destacó la implementación de la Boleta Única de Papel. "Nos va a permitir un escrutinio muy rápido", afirmó.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, votó en la Escuela República de Entre Ríos. “Hoy la democracia argentina es uno de los ejemplos en el mundo”, aseguró y dijo que las elecciones “son siempre días de alegría”.

Asimismo, destacó la implementación de la Boleta Única Papel. “Todo ha andado muy bien; es un sistema que nos va a permitir un escrutinio muy rápido”, comentó.

Además, valoró la “tranquilidad” de la campaña en Paraná, que se realizó “sin agresiones”. Por úlitmo, indicó que hará una recorrida por diferentes escuelas y que esperará los resultados en la sede del Partido Justicialista.