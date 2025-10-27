Cultura

La obra "Dinosaurios" se presenta este jueves en La Salita de Perón

27 de Octubre de 2025 - 10:54

El grupo teatral ACV, de la ciudad de Victoria, presentará la obra "Dinosaurios", escrita por el dramaturgo argentino Santiago Serrano. La función tendrá lugar este jueves 30 de octubre, a las 21, en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, en la capital entrerriana.

En la puesta, los protagonistas Silvina y Nicolás se cruzan en una estación de trenes, cada uno atravesando una situación personal distinta y un estado emocional que los lleva a buscar un refugio en el mismo lugar. Ese encuentro fortuito se convierte en el punto de partida de un vínculo inesperado. La obra plantea la necesidad de compañía y la posibilidad de que los cambios empiecen en los momentos menos pensados.

El elenco está integrado por Silvia Estela Albornoz y Andrés Bruselario, quienes interpretan a estos personajes, la dirección está a cargo de Néstor Sartori,  junto al grupo ACV, que viene desarrollando su trabajo teatral en Victoria y en distintas localidades de la provincia.

La función se realizará en formato "a la gorra", para ayudar al sostenimiento del trabajo artístico independiente. Las reservas se pueden realizar al 343 4285365.

