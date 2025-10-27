La obra "Dinosaurios" se presenta este jueves en La Salita de Perón

El grupo teatral ACV, de la ciudad de Victoria, presentará la obra "Dinosaurios", escrita por el dramaturgo argentino Santiago Serrano. La función tendrá lugar este jueves 30 de octubre, a las 21, en La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648, en la capital entrerriana.

En la puesta, los protagonistas Silvina y Nicolás se cruzan en una estación de trenes, cada uno atravesando una situación personal distinta y un estado emocional que los lleva a buscar un refugio en el mismo lugar. Ese encuentro fortuito se convierte en el punto de partida de un vínculo inesperado. La obra plantea la necesidad de compañía y la posibilidad de que los cambios empiecen en los momentos menos pensados.

El elenco está integrado por Silvia Estela Albornoz y Andrés Bruselario, quienes interpretan a estos personajes, la dirección está a cargo de Néstor Sartori, junto al grupo ACV, que viene desarrollando su trabajo teatral en Victoria y en distintas localidades de la provincia.

La función se realizará en formato "a la gorra", para ayudar al sostenimiento del trabajo artístico independiente. Las reservas se pueden realizar al 343 4285365.