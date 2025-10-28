La Copa de la Liga Paranaense continuará este martes

Este martes se retomará la actividad correspondiente a la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Luego de un fin de semana signado por el mal tiempo y las Elecciones Legislativas 2025, el fútbol liguista disputará la undécima fecha del Torneo Clausura con mayoría de partidos desde las 16. El único que no tendrá actividad es Los Toritos, equipo al que le toca quedar libre.

En cuanto a la lucha por el campeonato, el líder Patronato (25 puntos) jugará como local ante el cuarto, Sportivo Urquiza (16) con el afán de mantener su invicto en el torneo. En el mismo horario, el escolta Peñarol (18) visitará a Universitario (11), que está undécimo en la tabla.

A las 16 iniciarán otros tres partidos. El último campeón, Neuquen, (quinto con 15 puntos) será anfitrión de Belgrano (12° con 10 unidades), ambos necesitados de lograr un triunfo que los acerque a la parte alta de la tabla. En una sensación similar están Atlético Paraná (sexto con 13 puntos) y Palermo (13° con nueve unidades), que se enfrentarán en cancha del Club Ministerio. Por otra parte, Instituto (octaov con 13 puntos) y Argentino Juniors (10° con 11 unidades) se medirán en cancha de la Gloria.

Más tarde comenzará el partido entre el séptimo, Oro Verde (13 puntos), y el noveno, Camioneros (12). Ambos están metidos en la lucha por clasificar a la Copa Túnel Subfluvial, pero en este momento se encuentran fuera de los primeros ocho puestos de la Tabla Anual.

Quedará pendiente para el miércoles a partir de las 16 el partido entre Don Bosco y San Benito.

Fixture | Copa de la Liga | Torneo Clausura | Fecha 11

-Martes 28/10:

16: Patronato - Sportivo Urquiza.

16: Universitario - Peñarol.

16: Neuquen - Belgrano.

16: Instituto - Argentino Juniors.

16: Atlético Paraná - Palermo.

20: Oro Verde - Camioneros.



-Miércoles 29/10:

16: Don Bosco - San Benito.



Libre: Los Toritos.