Copa Argentina: la final será el 5 de noviembre

El trofeo que disputarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la semana próxima.
Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors definirán la Copa Argentina el próximo miércoles 5 de noviembre en horario y estadio a confirmar, según anunció este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Lepra viene dar el batacazo ante River en las semifinales al eliminarlo por penales 4 a 3, luego de empatar sin goles en Córdoba. Por su parte, el Bicho llega de superar a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito.
El Azul eliminó a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense 3 a 1 por penales (2-2), venció 2-1 a Central Córdoba de Rosario, a Tigre por 3-1 en cuartos de final y a River en semifinales, por 4 a 3 desde los 12 pasos, tras empatar sin goles.
En su recorrido hasta esta instancia, el Bicho superó a Central Norte (3-0) en 32avos de final, Excursionistas (3-0) en 16avos, Aldosivi (2-1) en octavos, Lanús (1-0) en cuartos y Belgrano (2-1) en semifinales.
Cabe destacar que el campeón de la Copa Argentina se clasifica automáticamente a la fase de grupos y disputa la Supercopa Argentina ante el campeón de la Liga Profesional de Fútbol.
Las últimas finales de la Copa Argentina:
4 de noviembre de 2015 | Boca 2-0 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
15 de diciembre de 2016 | River 4-3 Rosario Central | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
9 de diciembre de 2017 | River 2-1 Atlético Tucumán | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
6 de diciembre de 2018 | Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
13 de diciembre de 2019 | River 3-0 Central Córdoba (Santiago del Estero) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
8 de diciembre de 2021 | Boca (5) 0-0 (4) Talleres (Córdoba) | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
30 de octubre de 2022 | Patronato 1-0 Talleres (Córdoba) | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
13 de diciembre de 2023 | Estudiantes 1-0 Defensa Y Justicia | Estadio Ciudad de Lanús
11 de diciembre de 2024 | Central Córdoba (Santiago del Estero) 1-0 Vélez | Estadio 15 de abril, Santa Fe