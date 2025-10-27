Finalizó la reparación del caño maestro de agua potable en Paraná

Concluyó la intervención del personal municipal de Paraná en una cañería distribuidora del suministro de agua potable de gran diámetro, en el tramo entre calles Libertad y Courreges.

La labor se había iniciado esta mañana; previamente, en horas de la madrugada, se realizaron maniobras desde la planta potabilizadora y centro de distribución Ramírez, para el vaciado de ese conducto que transporta por gravedad el agua potable hacia el casco céntrico.

Gradual y progresivamente, a lo largo de las próximas horas, se irá restableciendo el servicio en la zona del centro de la ciudad. Durante el desarrollo de los trabajos, se registró baja presión o falta de servicio en algunos sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo-Ituzaingó, calle Sarmiento, hasta la costa del río Paraná, y zonas aledañas.

La tarea estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.