Tras la suspensión en Jujuy, la AFA dio por ganada la ida a Deportivo Madryn por 3 a 0

El árbitro Lucas Comesaña suspendió el partido por amenazas el 19 de octubre; este lunes se conoció el fallo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio a Deportivo Madryn por ganado 3 a 0 el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, luego de la suspensión del pasado 19 de octubre en el estadio de la Tacita de Plata, donde el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas al finalizar el primer tiempo.

En aquel momento, los locales ganaban 1-0 pero el partido se suspendió por incidentes dentro del vestuario denunciados por Lucas Comesaña en el desarrollo del entretiempo.

Luego de la presentación de diferentes informes de ambos clubes y del árbitro Comesaña, este lunes salió el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que resolvió lo siguiente:

1º ) Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2500 v.e. Art. 12, inc. 3, apartado a) del Código Disciplinario.

2º) Tener por perdido el encuentro a favor del Club Deportivo Madryn, con el marcador reglamentario de 0-3, en los términos del artículo 15.1 del Código Disciplinario.

3º) Atento la mención en el informe arbitral del señores Walter Morales y Leandro Meyer, en sus calidades de Presidente y Secretario del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy corresponde correr traslado por el plazo de cinco (5) días a fin de que efectúen los descargos correspondientes.

Más allá de las apelaciones que puedan realizar los dirigentes de Gimnasia de Jujuy, la revancha se jugará en Madryn, el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16 en el estadio Abel Sastre. Allí, el Lobo debería revertir un 0-3 para seguir en carrera; de lo contrario, avanzará el equipo de Leandro Gracián.