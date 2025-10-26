Con poca diferencia, Domingo Daniel Rossi celebró el “triunfo del PJ en Santa Elena”

Según los datos publicados por la Cámara Nacional Electoral, y con 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Entre Ríos se impuso con el 38,78% de los votos (3.367) contra un 35,54% de la Alianza La Libertad Avanza (3.086). En tercer lugar quedó el Partido Socialista con un 12,38% de los votos (1.075).

“La sumatoria de los candidatos peronistas superaron la alianza Frigerio-Milei en Santa Elena. La suma del PJ alcanzó el 56%, la alianza Frigerio-Milei llegó a un 35%, mientras que el voto en blanco/nulo llegó a un 9% en Santa Elena”, expresaron al medio local La Sexta desde el entorno de Rossi.

Durante la tarde noche cientos de simpatizantes peronistas se congregaron fuera de la sede del Partido Justicialista santaelenense, frente a la Plaza Centenario. “Impulsados por Daniel Rossi como el máximo referente del norte entrerriano, el PJ triunfó en Santa Elena”, concluyeron desde allí.