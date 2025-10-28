Los autos del Turismo Carretera pasearán por Paraná

Esta semana habrá actividades alusivas a la llegada del Turismo Carretera a la ciudad de Paraná. Esto se debe a que entre el viernes 31 y el sábado 2 de noviembre se llevará a cabo la 13ª fecha del campeonato de la categoría en la capital entrerriana. Se trata además de la tercera fecha de la Copa de Oro.

Actividades

El viernes por la tarde habrá autos del TC que se mezclarán con el tránsito de la ciudad para protagonizar un encuentro único con la categoría. Esta recorrida comenzará a las 17.30 y contará con la participación de los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, además de Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard.

Partirán una hora después del inicio del encuentro desde la estación de servicios Shell ubicada en Avenida Laurencena al 98, hacia el Parque Urquiza. En ese lugar girarán hasta la parte alta de la barranca, en donde se encuentra el monumento al general Justo José de Urquiza.

A los pilotos mencionados se incorporarán Norberto Fontana y Juan Benvenuti para concluir con una conferencia de prensa junto a las autoridades.

Educación

La Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) también llevará adelante una nueva edición de la Jornada Mecánica de Vehículos ACTC. Será el jueves 30 de octubre en la Escuela Técnica N° 21 “Libertador General Don José de San Martín”, de calle Blas Parera al 1055.

Los responsables de dictar la capacitación serán los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, profesionales con experiencia en el automovilismo. Entre otros temas abordarán la ingeniería en pista, la interpretación de datos, conceptos de puesta a punto, clasificación de chasis y sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera.

El viernes 31, nuevamente en esa escuela, se llevará a cabo el Taller de Educación Vial de la ACTC entre las 9 y las 13. En este caso contarán con la presencia de un piloto del TC y será dirigida por Diego Garay y Claudio Alonso, quienes evaluarán a los alumnos con diferentes preguntas.

Este programa pretende reflexionar sobre temas como el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia y la importancia de ser pasajeros conscientes.