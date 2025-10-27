J.P. Morgan anticipa una baja del riesgo país tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones

El banco estadounidense sostuvo que la “sorpresa positiva del resultado electoral y la consolidación de la coalición oficialista cambiaron radicalmente las expectativas del mercado”. Según su informe, “el rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025”, ubicándose aún “170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente”.

J.P. Morgan comparó la situación actual con el promedio de riesgo país de enero, cuando se ubicaba en 627 puntos básicos, y destacó que incluso “una recuperación para igualar el rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 se traduciría en un aumento de precio de u$s9 para los bonos argentinos 2035”.

El informe enfatizó que el apoyo político local y el respaldo de Estados Unidos “configuran un escenario propicio para la recomposición de precios en los activos soberanos”. “El apoyo de EEUU debería potenciar la recuperación”, señaló el documento, agregando que el respaldo norteamericano podría incluir “medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras”.

La entidad también afirmó que el resultado electoral marcó “un cambio en la narrativa”, con la posibilidad de volver “a un ciclo virtuoso de políticas anclado en la disciplina fiscal y ahora probablemente reforzado por esfuerzos para incrementar las reservas internacionales”.

Perspectiva para los bonos

J.P. Morgan recomendó mantener una posición overweight (sobrepeso) en títulos soberanos argentinos, considerando que el país podría convertirse “en el mejor crédito soberano desde ahora hasta fin de año”. La firma espera que los bonos a más largo plazo, como los Global 2038 y 2041, “muestren ahora una dinámica de recuperación fuerte”.

Además, el banco estimó que “las tasas locales podrían rápidamente acercarse a niveles vistos durante el periodo más estable tras la eliminación de controles de capital, cuando las Lecaps rendían alrededor del 30%; esto contrasta con el cierre del viernes de 45-50%”.

Para J.P. Morgan, “el enfoque principal se desplazará ahora al marco cambiario ”. El documento advirtió que “las recientes semanas expusieron las vulnerabilidades del sistema de bandas, que carece de flexibilidad ante shocks”, por lo que “podría ser necesario algún ajuste cambiario para restaurar la acumulación de reservas”.

Finalmente, la entidad proyectó que “después de meses de estancamiento, la actividad económica está lista para repuntar, mientras que se proyecta que la inflación siga una trayectoria descendente”. Con el resultado electoral definido, J.P. Morgan consideró que los mercados podrían retomar “una narrativa de ciclo virtuoso de políticas anclado en la disciplina fiscal y reforzado por esfuerzos para incrementar las reservas internacionales”.

Fuente: Ámbito Financiero.