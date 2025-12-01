Organizan el festival Neuquén Rock 2025 para impulsar el proyecto de ampliación del club del sur de la ciudad

El Atlético Neuquén Club organiza un festival de rock para este sábado, en su sede de Del Barco Centenera y Camino de Cuchilla Grande.

El Atlético Neuquén Club prepara una noche cargada de música, comunidad y espíritu solidario con la llegada de Neuquén Rock 2025, un festival que busca reunir a socios, vecinos, músicos y a todos los que sienten pasión por los colores pingüinos. El evento se desarrollará este sábado 6 de diciembre desde las 19, en la sede ubicada en Del Barco Centenera y Camino de la Cuchilla Grande de Paraná. El mismo tiene un propósito central, seguir acercando a la institución al sueño de adquirir el terreno lindante, un objetivo clave para ampliar y fortalecer el espacio del club hacia las futuras generaciones.

La iniciativa nace del impulso de integrantes de la comunidad, artistas locales y personas vinculadas al mundo musical, que decidieron aportar desde su lugar para continuar construyendo el crecimiento del histórico club paranaense.

Neuquén Rock 2025 promete una noche inolvidable para la familia pingüina, con música local, reencuentro y el impulso colectivo de un proyecto que busca seguir ampliando las instalaciones de la entidad deportiva de la ciudad.

Una grilla a puro rock local

El escenario recibirá a cuatro bandas de la ciudad, que desplegarán toda su energía a lo largo de la jornada. Las actividades comenzarán a las 19, con apertura de puertas, y continuarán de la siguiente manera:

A las 20: Dulces Rufianes

A las 21: Canciones de Luca y Sumo

A las 22: La Posta

A las 23: Cultura Frita

Uno de los momentos más emotivos de la noche tendrá lugar durante la presentación de La Posta, cuando se realice un homenaje especial a Santi Luján, figura muy querida por la comunidad y estrechamente vinculada al grupo.

Gastronomía y espacio familiar

El predio contará con barra de bebidas y cantina con diversas opciones gastronómicas, pensado como un punto de encuentro para disfrutar del festival en un ambiente familiar, accesible y con identidad rockera.

Entradas y puntos de venta

Las entradas ya se encuentran disponibles en los siguientes lugares:

-Atlético Neuquén Club

-Mates Paraná (Urquiza 785, centro)

-Herbel Bebidas (Del Barco Centenera 249)

-Llegó La Previa (Av. Francisco Ramírez 2850)

Valores

Primera tanda: $15.000

Segunda tanda y en puerta: $20.000

Ubicación