Prefectura rescató a cuatro personas tras el vuelco de una embarcación en Colón

El operativo de urgencia se desplegó a la altura del kilómetro 215. Los tripulantes, tres uruguayos y un argentino, fueron asistidos y trasladados a la costa vecina en buen estado de salud.

Personal de la Prefectura Naval Argentina protagonizó un exitoso rescate en aguas del río Uruguay, salvando a cuatro personas que habían sufrido un accidente náutico en inmediaciones de la ciudad de Colón.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 215, en una zona conocida como Punta Norte – Islas de Hornos. La fuerza de seguridad recibió una alerta a través de la línea de Emergencias Náuticas (106), informando sobre una embarcación con tripulantes a bordo que había sufrido un vuelco cerca del canal de navegación.

De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate con medios fluviales y terrestres. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un bote a motor se encontraba en posición de vuelta campana. Afortunadamente, lograron rescatar a los cuatro ocupantes —tres de nacionalidad uruguaya y uno argentino—, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud.

Tras el rescate, se hizo presente personal de la Prefectura Nacional Naval de Paysandú (República Oriental del Uruguay), que se encargó de trasladar a las víctimas hacia la costa uruguaya para que recibieran la atención médica correspondiente.

Finalmente, las autoridades procedieron a la extracción y traslado de la embarcación siniestrada, de bandera uruguaya. Se confirmó que no se detectaron manchas de hidrocarburos ni otros elementos contaminantes en la zona, descartándose cualquier riesgo ambiental en el río.