Leandro Sola palpita la revancha ante Juventud: “Ben Hur no tiene margen de error”

El capitán habla con claridad. Al margen de que su voz en el llamado vía celular para la entrevista, denota tranquilidad, sabe que para Sportivo Ben Hur de Rafaela se viene una prueba crucial en su camino en el Torneo Regional Federal Amateur. El domingo, desde las 21 ante Juventud Unida, por la revancha de la final Región Litoral tendrá que ganar y al menos por dos goles para forzar mínimamente los penales.

“Lo anímico está muy bien, fue un duro e inesperado golpe el que recibimos en Gualeguaychú (derrota 3 a 1), porque veníamos de ganar 12 partidos y tal vez uno se relajó. En 10 minutos recibimos dos goles, nos expulsan a (Juan) Bono (delantero goleador) y se nos hizo cuesta arriba. Pero desde allí manejamos la calma y el gol de descuento nos dio aire y vida”, expone Leandro Sola.

Que hable el capitán

Lleva el brazalete de capitán y su voz en el vestuario se realza en estos momentos donde una palabra bien dicha, un gesto de apoyo, es fundamental en el aspecto mental de todo jugador. “Trato de llevarles tranquilidad, más en este momento duro, sabíamos que la serie iba a ser así. En el vestuario trato de ser sincero con ellos, sabiendo que el jugador se priva de muchas cosas por estar aquí. Resigna momentos con la familia, por ejemplo. Pero ahora hay que entregarse, no se juegan finales todos los días. Hay que defender a muerte el trabajo y jugar por amor a esta camiseta”, referencia.

Al margen de la importancia que tiene el delantero Juan Bono (expulsado por dos fechas), resalta el valor del grupo. “Es una lástima lo que sucedió con él, porque en unos minutos se puede sacar y tirar todo lo bueno que venía haciendo. Es joven y se aprende de los errores. Pero como les digo, todos somos importantes en el grupo y eso ya quedó demostrado. Tal vez entra alguien que tiene pocos minutos y desnivela”.

La Ley y la trampa

Es Ley que por la diferencia de 2 goles que deberá remontar, Ben Hur tendrá la obligación de ir a buscar el partido. Pero no deberá caer en la trampa que significará ser un aliado para Juventud: los espacios y el contragolpe. “Tienen extremos desequilibrantes y hay que contrarrestar eso, pero pensando en nuestras virtudes ofensivas. Los primeros minutos serán importantes para ello. Tenemos que trabajar el partido con tranquilidad y no entrar en la desesperación. Este tipo de torneo corto no tiene margen de error, hay que mantener la confianza y dejar todo en la cancha”.

Contador Sola

Leandro Sola llegó a Ben Hur hace 9 años proveniente del Deportivo Ramona (también Liga Rafaelina). En 2025 el DT en ese momento, Gustavo Barraza, le dio la cinta de capitán. Festejó y sufrió dos momentos en poco tiempo: el ascenso al Federal A y el posterior descenso.

Nacido el 6 de julio de 1998, su figura se consolidó en el sector medio de la BH. Además, es un ejemplo de constancia en los estudios. Mientras jugaba, pudo terminar la carrera de Contador Público Nacional, actividad que ejerce en paralelo con la pasión del fútbol.