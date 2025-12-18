El Club El Sauce tendrá una velada cultural con música, danza y tradiciones

La comuna de Sauce Montrull llevará adelante este viernes 20 de diciembre, desde las 20, la tercera edición de la Feria Navideña, una propuesta cultural que se desarrollará en el Club Atlético, Cultural y Deportivo El Sauce, ubicado en la intersección de la calle Dr. René Favaloro y la Ruta Nacional Nº 12. La actividad, organizada por la comuna junto a instituciones y artistas de la región, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro para la comunidad, promover las tradiciones vinculadas a la Navidad y dar visibilidad al trabajo artístico local y regional.

La feria contará con una grilla de presentaciones artísticas que incluirá música en vivo, danzas folclóricas y una puesta escénica vinculada a la tradición navideña. Entre los artistas confirmados se encuentran La Red Bull y Alta Revolución. Además, se presentará el Pesebre Viviente Estrella de Belén.

La danza tendrá un lugar destacado dentro de la propuesta, ya que contará con la participación del grupo Sangre Federal y del Taller Tradicional de Danzas Folclóricas de Sauce Montrull, con presentaciones que buscan poner en valor las expresiones culturales y el trabajo de bailarines y docentes que desarrollan su actividad en la comuna.

Actividad libre y gratuita.