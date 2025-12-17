Concejales de Juntos por Entre Ríos se reunieron en San José de Feliciano con autoridades provinciales

En San José de Feliciano se llevó a cabo un encuentro del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, que contó con la presencia de autoridades provinciales, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial, el diálogo institucional y el abordaje de problemáticas que impactan en la vida cotidiana de los vecinos.

Participaron de la jornada las diputadas provinciales Gabriela Lena y María Elena Romero; la subdirectora de Relaciones Municipales, Celia Campos Turdo; la directora provincial de Defensa del Consumidor, María Belén Bressan, junto al inspector del área Cristian Lippi; y el ministro de Hacienda de la Provincia, Fabián Boleas. Expusieron las principales líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde cada área y atendieron las inquietudes planteadas por concejales y concejalas.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la defensa de los derechos de los consumidores, el control y la fiscalización, la situación económica y financiera de los municipios, y la necesidad de profundizar la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales como herramienta clave para dar respuestas concretas a la ciudadanía.

Desde el Foro de concejales de Juntos por Entre Ríos se destacó la importancia de estos espacios de intercambio y construcción colectiva, que permiten acercar las políticas públicas provinciales al territorio y fortalecer el rol de los concejos deliberantes como ámbitos fundamentales de representación democrática.

Finalmente, las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta, promoviendo el federalismo, el desarrollo equilibrado de las comunidades y una gestión cercana a las necesidades reales de los entrerrianos.