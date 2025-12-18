Informe especial: la Navidad de los que menos tienen

Llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y la crisis económica golpea con más fuerza a los más vulnerables. Las ONG se organizan para tender una mano en los barrios y a quienes viven en situación de calle, pero cada año se vuelve más difícil. Un informe especial del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró cómo viven la Navidad los que menos tienen.

La llegada de las fiestas para muchos es motivo de celebración, de encuentro en familia, de reuniones para compartir, sin embargo, para muchos es un día más viviendo una realidad económica acuciante, sin un plato de comida en la mesa.

Desde lo religioso, la Navidad y el pesebre son símbolo de pobreza y humildad, y la iglesia católica invita a la reflexión sobre la verdadera riqueza, que reside en las relaciones y en la confianza en la misericordia divina. La Navidad no es solo un recuerdo histórico, sino un llamado a imitar la humildad de Cristo y a acoger la luz que disipa las tinieblas.

Desde lo terrenal, ante la gran cantidad de familias que no tienen posibilidades económicas ni siquiera para lo más mínimo, hay entidades y personas solidarias que tienden una mano. Es el caso de Suma de Voluntades, que para el 24 y el 31 organizan una cena especial para quienes viven en la calle y también pide ayuda para concretarlo.

Desde la entidad, una de sus voluntarias contó cómo se viven estas fechas.

Vale mencionar que, como ya es tradicional, Suma de Voluntades realizó la campaña de padrinos, para que Papá Noel pueda llegar a los barrios con juguetes para 400 chicos.

Otra de las manos solidarias en Paraná es la Noelia Enrique, encargada del Comedor Construyendo Sueños de barrio Gaucho Rivero y coordinadora de 11 comedores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que funcionan en la capital provincial.

Ante la falta de ayuda social de parte del Estado, lo que está pasando en estos lugares, que se multiplican en los barrios, es que no llegan a poder cocinar porque no tienen alimentos. Con lo poco que consiguen de la solidaridad y lo que aporta el municipio, cocinan alternadamente, rotan los lugares donde dan la comida.

Para ayudar

Suma de Voluntades: Bavio 367 - Atención: Lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20

Comedor Construyendo Sueños: Gutiérrez 2119 – Noelia Enrique: 3435 02-9157. Alias: noeliaenrique17