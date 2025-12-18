La Noche de las Librerías tendrá su edición navideña este viernes en Concepción del Uruguay

La ciudad de Concepción del Uruguay vivirá este viernes 19 de diciembre una nueva edición de La Noche de las Librerías, en su versión especial navideña, una propuesta cultural que se desarrollará entre las 20 hasta la medianoche en distintos puntos del casco urbano. La iniciativa invita a vecinos a recorrer estos espacios, con el objetivo de promover el libro como opción de regalo para las celebraciones de fin de año.

La actividad reunirá a las librerías Helvética, Universal, Proa, Congreso, Birkat Elohym y Mala Palabra, además de las Bibliotecas Populares La Buena Lectura y El Porvenir, que abrirán sus puertas de manera simultánea. Cada uno de estos espacios funcionará como sede de propuestas literarias, presentaciones de libros, charlas, muestras artísticas y espectáculos musicales.

Desde las 20, el público podrá participar de múltiples actividades que se desarrollarán de forma paralela. En la Biblioteca Popular El Porvenir se realizará un recorrido histórico por su sala de lectura, acompañado por una muestra de Oscar Scolamieri Berthet con textos de Rubén Moscatelli. En la librería Congreso habrá una intervención artística en vivo a cargo de Juan Martín Scelzi, mientras que la librería Universal ofrecerá una Expo Dark Art. En tanto, Mala Palabra exhibirá grabados de Leti Ríos, Helvética presentará una exposición de libros artesanales realizados por Tati Bernik y La Buena Lectura abrirá al público la colección de pesebres de Gabriela González.

Programación:

20:00 concierto de la Orquesta Municipal Infantojuvenil "Celia Tomasa Torrá", en la Biblioteca "La Buena Lectura".

20:00 "Show de Roberto", canciones y humor, en librería Birkat Elohym.

20:00 tangos en la voz de Claudia Cardoso, en librería Congreso.

20:15 encuentro de escritores y escritoras, en librería Birkat Elohym.

20:30 lecturas de "La Culpa al Mundo", con su autora Vane Leopardo, en Librería Universal.

20:30 presentación del libro "Miedo en la piel", de Ceferino Duarte, en Biblioteca La Buena Lectura.

20:30 toca sus canciones "El Bruno", en librería Mala Palabra.

20:45 conversación sobre el libro "Avanti", de Miguel Demarlengue, en librería Proa.

21:00 música popular y recitados a cargo de Juan Rodríguez, Juan Carlos Conte y Diego Conte, en librería Helvética.

21:15 ronda de poesías y relatos del taller de escritura "Luna de Papel", de Liliana Maddalena, en La Buena Lectura.

21:20 presentación de "Relatos del Impenetrable", de Tati Bernik, en librería Helvética.

21:30 rock nacional e internacional en vivo con Mayka y Gian, en librería Universal.

21:30 música en vivo con Dúo Entre Aires, en librería Proa.

21:30 presentación de "Antología Guaranga II", en librería Mala Palabra.

22:00 actuación del ballet folklórico "Méraki", en La Buena Lectura.

22:15 música en vivo con Julia Díaz y Víctor Degano, en librería Proa.

22:30 DJ Bruno Girard (Polaco) tocando hasta el cierre, en librería Universal.

22:45 actuación de banda "Cable a tierra", en librería Congreso.

23:00 "Wasaoner" DJ Set, en librería Mala Palabra.