Tras la polémica en La Plata, el paranaense Werner y Gianini deberán declarar ante la CAF

El piloto paranaense Mariano Werner y su colega Juan Pablo Gianini deberán declarar ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), luego del incidente que protagonizaron en el Premio Coronación del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el pasado domingo.

En su último Boletín, la CAF citó a ambos corredores para el 22 de diciembre. Werner deberá asistir a las 15.30, mientras que Gianini lo hará desde las 16. Ambos tendrán que dar explicaciones de la maniobra que terminó con ambos fuera de competencia, situación que favoreció a la consagración de Agustín Canapino como campeón.

Tanto el entrerriano como el oriundo de Salto, Buenos Aires, brindaron declaraciones cruzadas por el toque y despiste que culminó con la exclusión de Mariano Werner.