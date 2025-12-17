Se dispuso un recambio de las autoridades de la Policía de Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos realizó una reestructuración y modificó las autoridades de la institución. Los cambios ya fueron puestos en marcha y comenzaron a regir este miércoles.
Los nombres de los nuevos jefes
Dirección General de Prevención de Delitos Rurales
Jefe: Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini
Subjefe: Comisario Inspector Horacio Raúl Ludi
Dirección General Departamentales del Uruguay
Jefe: Comisario Mayor Jorge Alberto Moreyra
Subjefe: Comisario Mayor Luis Alberto Báez
Dirección General de Asuntos Internos
Jefe: Comisario Mayor Pedro Alfredo Silva
Subjefe: Comisario Inspector Sonia Mariela Capellino
Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública
Jefe: Comisario Mayor Diego Martín Cabello del Campo
Subjefe: Comisario Mayor Martín Ramón Tello
Dirección General de Drogas Peligrosas
Jefe: Comisario Mayor Claudio Benito Passadore
Subjefe: Comisario Inspector Pablo Gastón Preisz Casas
Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico
Jefe: Comisario Mayor Fabiola Andrea Butala Farber
Subjefe: Comisario Inspector Mariano Andrés Vecchio
Subdirección General de Administración y Logística
Subjefe: Comisario Inspector Miguel Eduardo Retegui
Subdirección General de Institutos Policiales
Subjefe: Comisario Inspector María del Rosario Cornejo
Subdirección General de Policía Científica
Subjefe: Comisario Inspector Alberto Martín Grinovero
Jefatura Departamental Islas
Jefe: Comisario Inspector Héctor Esteban Riquelme
Jefatura Departamental Feliciano
Jefe: Comisario Mayor Romualdo Javier Ramírez
Subjefe: Comisario Inspector Diego Gustavo Wasinger
Jefatura Departamental Tala
Jefe: Comisario Inspector Lucio Martín Cepeda
Jefatura Departamental Federal
Jefe: Comisario Inspector Daniel Marcelo Della Giustina
Subjefe: Comisario Inspector José Luis Luna
Jefatura Departamental La Paz
Jefe: Comisario Mayor Carlos Ariel Schmunk
Jefatura Departamental Gualeguaychú
Jefe: Comisario Inspector Ramiro Urroz Denaday
Subjefe: Comisario Inspector Mauricio Oscar Asler
Jefatura Departamental Victoria
Jefe: Comisario Inspector Roberto Carlos Jesús Donda
Subjefe: Comisario Inspector Ricardo Daniel Ríos
Jefatura Departamental Paraná
Jefe: Comisario Inspector Hernán Walter Góngora
Subjefe: Comisario Inspector Juan Pablo Claucich
Jefatura Departamental Colón
Jefe: Comisario Inspector Héctor Leonardo Martínez
Subjefe: Comisario Inspector Juan Martín Furlong
Jefatura Departamental Federación
Jefe: Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente
Subjefe: Comisario Inspector Marcos Misael Pereyra
Jefatura Departamental Gualeguay
Subjefe: Comisario Inspector Mauricio Ariel Ferreyra
Jefatura Departamental San Salvador
Subjefe: Comisario Inspector Darío Martín Schwindt