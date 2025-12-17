Se dispuso un recambio de las autoridades de la Policía de Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos realizó una reestructuración y modificó las autoridades de la institución. Los cambios ya fueron puestos en marcha y comenzaron a regir este miércoles.

Los nombres de los nuevos jefes

Dirección General de Prevención de Delitos Rurales

Jefe: Comisario Mayor Cristian Andrés Allegrini

Subjefe: Comisario Inspector Horacio Raúl Ludi

Dirección General Departamentales del Uruguay

Jefe: Comisario Mayor Jorge Alberto Moreyra

Subjefe: Comisario Mayor Luis Alberto Báez

Dirección General de Asuntos Internos

Jefe: Comisario Mayor Pedro Alfredo Silva

Subjefe: Comisario Inspector Sonia Mariela Capellino

Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública

Jefe: Comisario Mayor Diego Martín Cabello del Campo

Subjefe: Comisario Mayor Martín Ramón Tello

Dirección General de Drogas Peligrosas

Jefe: Comisario Mayor Claudio Benito Passadore

Subjefe: Comisario Inspector Pablo Gastón Preisz Casas

Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico

Jefe: Comisario Mayor Fabiola Andrea Butala Farber

Subjefe: Comisario Inspector Mariano Andrés Vecchio

Subdirección General de Administración y Logística

Subjefe: Comisario Inspector Miguel Eduardo Retegui

Subdirección General de Institutos Policiales

Subjefe: Comisario Inspector María del Rosario Cornejo

Subdirección General de Policía Científica

Subjefe: Comisario Inspector Alberto Martín Grinovero

Jefatura Departamental Islas

Jefe: Comisario Inspector Héctor Esteban Riquelme

Jefatura Departamental Feliciano

Jefe: Comisario Mayor Romualdo Javier Ramírez

Subjefe: Comisario Inspector Diego Gustavo Wasinger

Jefatura Departamental Tala

Jefe: Comisario Inspector Lucio Martín Cepeda

Jefatura Departamental Federal

Jefe: Comisario Inspector Daniel Marcelo Della Giustina

Subjefe: Comisario Inspector José Luis Luna

Jefatura Departamental La Paz

Jefe: Comisario Mayor Carlos Ariel Schmunk

Jefatura Departamental Gualeguaychú

Jefe: Comisario Inspector Ramiro Urroz Denaday

Subjefe: Comisario Inspector Mauricio Oscar Asler

Jefatura Departamental Victoria

Jefe: Comisario Inspector Roberto Carlos Jesús Donda

Subjefe: Comisario Inspector Ricardo Daniel Ríos

Jefatura Departamental Paraná

Jefe: Comisario Inspector Hernán Walter Góngora

Subjefe: Comisario Inspector Juan Pablo Claucich

Jefatura Departamental Colón

Jefe: Comisario Inspector Héctor Leonardo Martínez

Subjefe: Comisario Inspector Juan Martín Furlong

Jefatura Departamental Federación

Jefe: Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente

Subjefe: Comisario Inspector Marcos Misael Pereyra

Jefatura Departamental Gualeguay

Subjefe: Comisario Inspector Mauricio Ariel Ferreyra

Jefatura Departamental San Salvador

Subjefe: Comisario Inspector Darío Martín Schwindt