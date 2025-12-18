Alertan por dos casos sospechosos de dengue en el hospital de Concepción del Uruguay

Dos pacientes con síntomas graves permanecen internados en el Hospital “Justo José de Urquiza” con sospechas de dengue y hantavirus. Las autoridades llaman a revisar la vacunación.

El Hospital "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay, está viviendo un momento de alerta luego de que dos pacientes de la localidad de Maciá fueran internados con síntomas graves. Uno de ellos, un paciente de gravedad, se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con diagnóstico de neumonía bilateral y sospechas tanto de dengue como de hantavirus. El otro paciente, que permanece en el área de policlínico, también presenta signos clínicos preocupantes, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades de salud de la región informaron que, hasta el momento, no se han registrado brotes de dengue, hantavirus ni neumonía bilateral en Concepción del Uruguay. Sin embargo, se están llevando a cabo estudios adicionales para identificar con precisión los virus involucrados.

“Es fundamental estar atentos a cualquier síntoma y reforzar los esquemas de vacunación”, señalaron desde la Secretaría de Salud local.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias llamaron a la población a revisar sus esquemas de vacunación y a tomar medidas preventivas, especialmente en épocas de alta circulación de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Fuente: La Pirámide