Colón: se desarrollará obra de asfalto en caliente por casi 400 millones

La empresa Vecchio SRL ejecutará la obra licitada por la Municipalidad de Colón. Será financiada con fondos propios.

La Municipalidad de Colón adjudicó días pasados, la licitación de la obra de pavimentación en caliente de diversos tramos de calles Alberdi, Balcarce, Sarmiento, Lavalle, 3 de Febrero y Chacabuco.

Se presentaron tres oferentes y la firma Vecchio SRL resultó adjudicada para llevar adelante la obra por un monto de $397.946.412.

Este importante tramo del Plan Municipal de Pavimentación será ejecutado con fondos propios, gracias al aporte de todos los vecinos de la ciudad. Está previsto que en los próximos días la empresa comience con los trabajos preliminares para el asfaltado.

Cabe señalar que la comuna realizó previamente las tareas de mejoras en desagües pluviales, corrección de badenes y cordones cunetas y la nueva red de agua por vereda. La obra será complementada además con nuevo alumbrado LED.