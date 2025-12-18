Primera Nacional: Juan Barinaga vuelve a estar en el radar de Belgrano

Juan Barinaga otra vez apareció en el radar de Belgrano de Córdoba para la próxima temporada de la LPF.

Mientras Patronato continúa con el armado del plantel de cara al 2026, se mantiene expectante en torno a dos futbolistas: Gabriel Díaz y Juan Barinaga. Los dos, de un gran 2025, se perfilaban para la dirigencia como los futbolistas que podrían emigrar en el presente mercado de pases.

Belgrano de Córdoba, equipo de la Liga Profesional de Fútbol, volvió a mostrar interés por el mediocampista creativo formado en Patronato y de gran temporada 2025 en la Primera Nacional, señala Código Patrón.

Según trascendió, el Pirata lo tiene en los planes y podría avanzar en los próximos días para un posible préstamo. Es de recordar que hace dos temporadas, el club cordobés lo sondeó, pero se truncó su llegada por complicaciones en las negociaciones con el Rojinegro.

En la actualidad, el plantel se encuentra licenciado y disfrutando de vacaciones antes del regreso a la pretemporada. A priori, tanto el Monito como Bari estarán presentes, salvo que exista algún avance por alguno de los dos o, en este caso, que Belgrano avance de manera concreta por Juancho.