“No se puede dar un título porque se te ocurre”, disparó Verón

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, habló tras la consagración del Pincha como campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y opinó sobre el título de Campeón Anual que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó a Rosario Central. “No se puede dar un título porque se te ocurre”, manifestó.

El mandatario, actualmente suspendido tras el pasillo de espaldas a Central, aseguró que se les “comunicó” a los jugadores del Canalla el gesto de repudio que iban a realizar en el duelo de octavos de final y afirmó: “No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. En esto de no da lo mismo, no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó“.

En diálogo con Espn, Verón agregó: “Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro. Un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo. Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mí me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”.

En el contexto de la entrevista, Verón tuvo un contrapunto con Oscar Ruggeri. El exdefensor campeón del mundo en México 1986, panelista del programa, le recordó a la Bruja que no estuvo de acuerdo con el gesto del repudio del Pincha contra Central porque era una “falta de respeto” entre los futbolistas.

“No coincido, si hablamos de faltar el respeto, se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde y no estaba porque se le ocurre a alguien. Ahí ya hay una falta de respeto hacia todos los que estamos luchando para ganar una estrella. Después, los jugadores le advirtieron lo que iba a pasar. Lo que se hizo no iba ‘en contra de’. Ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a hacer algo. Nunca fue por obligación o reglamentación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado en definitiva. No me parece. Si queremos hacer homenajes y reconocimientos, de hecho, es lo que se votó ese día: un reconocimiento. Pero cuando destaparon la copa había una estrella. Estamos locos, ¿de dónde salió eso?“, insistió.

Ruggeri le remarcó que deberían estar “todos los capitanes” peleando, pero Verón le respondió que eso “nunca” pasó. “No pasó cuando sancionaron a los chicos y pasó todo esto. Imaginate que hasta Agremiados sacó un comunicado en contra de sus jugadores. Cuando necesitan, te llaman y te juntan. Acá no lo hicieron. No puedo tomar las decisiones por los demás (capitanes). El reclamo va a otro lado. En realidad, el plantel es perjudicado y amenazado porque hubo una amenaza de por medio y nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas”, dijo el mandatario suspendido.

“Te repito: no fue en contra de Central esto y si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otra cosa, no contra Central. Por más que yo crea y piense que no estuvo bien. Hasta el torneo, yo creo que el torneo no está bien. Vamos a jugar una final contra Platense que está hace un mes parado, sin jugar y cambió a casi todo el equipo. Se le fue el cuerpo técnico”, agregó.

Verón reconoció que no tuvo diálogo con Ángel Di María tras la controversia que se desató por el título que obtuvo Central: “No hablé con él. No tengo que hablar con él. Me tengo que preocupar de otras cosas, más allá de atender a los míos. Pero con Ángel está todo bien”.

En cuanto a su presencia en las reuniones de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, aseguró que hace “más de cinco años” que no participa de esos cónclaves. “¿Qué mejoras hubo en ese tiempo? Estamos hablando que en un año de torneo hay prácticamente nueve copas, nadie sabe cómo son los cruces, qué jugás... Hay más equipos. Los torneos realmente están mal organizados, pero porque penalizan, no porque te ayudan. Hay equipos que hace un mes y medio o dos que están parados. Nosotros vamos a empezar una pretemporada 10 días después de jugar una final. ¿Para qué voy a participar de algo que no se habla? Si no se mejora. No hay mejoras económicas, no sabemos lo que paga un sponsor", argumentó sobre sus ausencias.

Verón dijo que quiere “creer” que hay aliados a su idea sobre lo que sucede en el fútbol argentino: “Cuando ves que los clubes no pueden pagarle a sus jugadores, que tienen problemas y demás. Estamos en 2025 con las herramientas financieras que hay alrededor del fútbol. Cuando ves en otros lados la cantidad de plata que mueve la industria. No somos ajenos a eso: ¿Por qué no podemos ser parte de eso? Imagino que otros posiblemente estén contentos con esto. Yo no y no es en contra de nadie. Puedo hablar de esto porque no le debo nada a nadie ni tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore, pero tiene que haber espacio para hacerlo y no lo hay. Cuando Russo de Lanús dice: ‘Verón no viene...’. Decime qué mejoró en el fútbol. No mejoró nada, empeoró“.

Ruggeri le dijo que tiene “poder y ”se puede defender", pero ahí Verón lo cortó y aseguró: “No es que tengo poder, yo puedo andar tranquilo por la calle. No tengo nada que esconder, no le debo nada a nadie. Me pueden putear con tranquilidad, pero puedo andar tranquilo porque tengo la conciencia tranquila. Nosotros sufrimos una amenaza, tendremos que estar muy atentos para el año que viene. La amenaza fue pública”.

Sobre la sanción que pesa sobre él y los jugadores, subrayó que está “bien” y remarcó que “tuvo un efecto importante puertas adentro” también. “Creo que a veces te aferrás a cosas para crear un estímulo y esto, lejos de achicarse y de tirarnos abajo, lo que hizo fue darnos un motivo. El club se unió y se encolumnó detrás de un objetivo. Y sobre todo detrás del plantel que dio el mensaje por todos. Terminó siendo un motivo realmente importante para poder llegar a este título”.

En relación a los otros ex jugadores que hoy presiden sus clubes, matizó: “Con Diego Milito tengo más relación que con Román (Riquelme), pero no porque esté distanciado. Con Diego hablo bastante, no hablé de este hecho puntual, pero sí hablé después. Mucho antes de que fuera dirigente, me preguntaba y hablamos de los clubes, de la gestión, que él tenía ganas. Coincidimos mucho, nada más que eso”.

La máxima autoridad del club de La Plata aseguró que su torneo ideal debería “tener todo lo que no tiene este campeonato” y enumeró: “Menos equipos, campeonatos más lógicos, mejora en la parte arbitral, mejor infraestructura, mejores estadios, que la gente se pueda movilizar e ir a ver con tranquilidad a su equipo, reglas más claras, menos títulos”.

Y reflexionó: “¿Por qué pensamos que teniendo más equipos vamos a tener mejores jugadores? ¿Quién pensó eso? Esto sin querer marcar a equipos que están. Hay algo lógico que habla de la competitividad y tener mejor infraestructura, de poder administrar mejor los recursos. Hay un montón de cosas. En definitiva, hay que adaptarse a esto que tenemos. No porque sea en contra de alguien, sino porque realmente es necesario poder tener campeonatos lógicos, un calendario lógico”.

Otras frases de Juan Sebastián Verón

La fallida relación con Foster Gillett: “Lo veo como una experiencia, a nosotros nos sirvió para saber y ver cómo puede cuadrar dentro del fútbol argentino porque acá no hay reglas ni normas. Cómo puede aterrizar un inversor. No lo pudimos hacer. Fue fallida en nuestro pensamiento a dónde la queríamos llevar. Por ahí algo bastante grande en nuestro pensamiento. Terminó siendo un acuerdo mínimo a lo que nosotros queríamos. Para el club terminó siendo bueno lo que cerramos y acordamos, llegamos hasta dónde podíamos en lo legal”.

La opinión sobre las inversiones externas en los clubes y las SAD: “Es otra de las cosas a trabajar en el fútbol argentino: que haya algo, una herramienta legal, que se pueda ver. Para poder traer inversión, los clubes necesitan inversión y esto no tiene que ver con Sociedades Anónimas, porque el sistema puede ser propio también. Tiene que estar enmarcado en un cuadro legal porque el que viene a invertir quiere tener un retorno y tiene que ser claro porque si no vas viendo alrededor cómo se mueven algunos y decís cómo hacen. Que sea para todos parejos, no para unos pocos, porque ahí sí me da que pensar mal. Hay que hacer auditorías, la plata sale de acá, viene de allá, quién la trae. Antes de pensar en Foster, hay que pensar en lo otro también, porque está y es más oscuro eso de lo que hicimos nosotros, porque lo hicimos a la vista de todos”.

El futuro de Cristian Medina: “Llegó con el pase libre, más allá de su acuerdo que no sé cómo fue (con Foster). Hoy estamos hablando con la representación porque tiene ofertas y posiblemente se vaya”.

¿Quiere ser presidente de AFA?: “Yo no tengo ambiciones ni pretensiones. Mis negocios van por otro lado, no están en el fútbol argentino. No hago negocios con el fútbol, con mi club, hago negocios en otro lado. Sí, obvio, me fue bien. Quiero un fútbol mejor, lógico, normal, que no tenga que estar mirando la cuenta del banco todo el tiempo porque estoy corriendo atrás de las cuentas“.

El torneo argentino en relación a las otras ligas: “El fútbol argentino tendría que estar entre los mejores 5 campeonatos del mundo, si tenemos los mejores jugadores. Eligen Brasil, pero ¿en Brasil se vive mejor que en Argentina? Lo dudo. No me saca nadie de la cabeza que te digan en Argentina no se puede, te cansa de escuchar. Creo que se puede trabajar por algo mucho mejor. Que en el medio hay negocios, sí hay negocios, es fútbol, el amateurismo terminó hace un montón. Pero que sea para todos iguales. Hace tres años que no jugamos contra todos los equipos".

La competitividad del fútbol argentino: “Cuando volví en el 2006, eran Apertura y Clausura. Jugabas contra todos los equipos y eran campeonatos buenos. Y salió campeón Lanús, Banfield, Argentinos Juniors, Estudiantes... No entran tantos equipos en el calendario. No me entra en la cabeza que aceptemos algo así. Hagamos un Apertura y Clausura como se hace hoy,pero con 19 o 20 equipos”.

El futuro de Santiago Ascacibar: “Al Ruso lo queremos retener pero nos da el cuero hasta un punto y no podemos hacer locuras. No nos da, tampoco. Hay una cuestión económica que va a llegar un punto en que no vamos a poder competir. Ahí va a decidir él y lo vamos a acompañar porque hizo un esfuerzo al volver. No somos de cortarle la carrera a alguien o decir el Ruso no se va a volver. Vamos a hacer el máximo esfuerzo y si no se puede, lo vamos a acompañar”.

El gesto del trofeo en la tribuna tras el título del Clausura: “Sentí el respeto, porque los tuve de compañeros también. Al Ruso (Ascacibar) lo conozco porque lo acompañé en su formación, a Guido (Carrillo) menos, a José (Sosa) sí de compañeros. No era algo que necesitaba, pero me gustó que me hayan hecho parte".

La continuidad de Eduardo Domínguez: “No tuvimos continuidad en el tiempo, tuvo lapsos muy buenos como la serie con el Flamengo, como puede ser esta parte del mano a mano. Nos costó tener continuidad. Hicimos una muy buena primera parte que nos deposita en esta instancia. Lo que rescato es que entendieron el mensaje. El equipo encontró solidez, fue un equipo serio. Nos sentaremos a hablar (con Domínguez). Tuvimos una avanzada con Eduardo, él quiere enfocarse en esta semana con los jugadores y después del sábado nos sentaremos a ver cómo se puede continuar porque hay desafíos importantes. Eso requiere una carga de horas y planificación importantes. El club quiere que siga. Nos vamos a sentar a hablar con él”.

Fuente: Infobae