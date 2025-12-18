El Gato Negro continúa con su ciclo cinéfilo de diciembre

Este domingo 21 de diciembre a las 19, el espacio Gato Negro Cultural, ubicado en Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, proyectará la película 2046, dirigida por el realizador hongkonés Wong Kar-Wai. La función forma parte de la programación especial de cierre de año del espacio, que propone volver hacia las películas clásicas del siglo XXI.

El ciclo que el espacio viene desarrollando durante diciembre tiene que ver con una selección de títulos que buscan poner en discusión la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a sostener que el cine contemporáneo sigue produciendo obras relevantes.

Estrenada en 2004, 2046 es una película considerada una continuación temática de Días salvajes, de 1991, y de Deseando amar, de 2000. La historia retoma la vida de Chow Mo-wan durante la década del 60 en Hong Kong. El film fue rodado principalmente en Shanghái y presenta diálogos en cantonés, mandarín y japonés, además de una banda sonora que incluye piezas en español.

La trama gira en torno a un periodista y escritor que se hospeda en la habitación 2046 de un hotel, desde donde reflexiona sobre sus vínculos amorosos mientras escribe una novela de ciencia ficción. En ese relato paralelo, aparece un tren mítico que viaja hacia el año 2046, un lugar donde el tiempo se detiene y los recuerdos pueden ser manipulados. A través de esta estructura, la película construye una metáfora sobre los amores imposibles, la memoria y el temor al futuro, abordando la idea de que el amor es también una cuestión de tiempo y de circunstancias.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse en puerta.