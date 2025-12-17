El Poder Judicial envió 990 armas para su destrucción durante 2025

La Oficina de Efectos Secuestrados y Decomisados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), detalló las principales acciones desarrolladas en materia de guarda, destrucción, decomiso y donación de bienes secuestrados en el marco de procesos judiciales que se realizaron durante este año.

De acuerdo al informe realizado por el organismo, en lo que va de 2025 se registraron 3.702 nuevos ingresos de materiales secuestrados, provenientes en su mayoría de las Unidades Fiscales de Investigación, pero también de la Oficina de Gestión de Audiencias y de los Juzgados de Paz. Todos los elementos fueron resguardados bajo estrictos protocolos de seguridad, con cadena de custodia, identificación y medidas de bioseguridad.

En cuanto a la destrucción de efectos ordenada por autoridades competentes, en 2025, hasta la fecha, se destruyeron 1.212 efectos secuestrados, mediante un procedimiento continuo y controlado, buscando reducir riesgos y optimizando el uso de los espacios de guarda.

Por otra parte, el informe consigna el traslado y la entrega de armas de fuego al Registro Nacional de Armas -RENAR- (ex ANMAC), para su destrucción. En 2025 se remitieron 990 armas, alcanzando un total de 13.880 efectos enviados para destrucción desde el año 2018, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.192, art. 5 inc. 1º.

Los traslados de las mismas se llevaron a cabo en operativos bajo estrictas medidas de seguridad y la custodia de integrantes de Gendarmería Nacional, de la Policía de Entre Ríos y personal de la Sección Efectos Secuestrados y Decomisados del STJER.

Los procedimientos fueron autorizados por el Alto Cuerpo a través de la Resolución de Superintendencia N 152/21, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/17, del 8 de agosto de 2017, y el Protocolo con la ANMAC que el STJER aprobó en 2018.

También se concretó la donación de armas, municiones y elementos relacionados al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, destinados a la Policía de Entre Ríos para su reutilización, según los dispuesto por el Acuerdo General N.º 13/24 del 28.05.24, Punto 3º).

En 2025 se donaron 25.039 cartuchos y 5.142 vainas servidas de distintos calibres; además, cargadores, miras telescópicas, elementos de recarga y perdigones.

La cesión del armamento se llevó a cabo bajo segura custodia y con la debida elaboración de acta videoregistrada, dejándose constancia de que, a partir de la entrega, la gestión, asignación, uso y control de las armas identificadas son de exclusiva responsabilidad del destinatario.

En relación a las actuaciones sobre la Ley Narcomenudeo Nº 10.566 y el sistema de destrucción, en 2025 el STJER autorizó por Resolución del Tribunal de Superintendencia N°380/2025-DGA el traslado a la ciudad de La Paz de 17.402 kilos de marihuana; 3.942 kilos de cocaína; 142 semillas de cannabis sativa y 237 comprimidos, para su destrucción mediante incineración en el horno pirolítico donado por el STJER a la Policía de Entre Ríos.

Oficina Pericial

Durante 2025 la Oficina Pericial del STJER –que depende de la Sección de Efectos Secuestrados y Decomisados- registró 60 pericias caligráficas: 38 realizadas a requerimiento de Juzgados Laborales; 9 por solicitud de Unidades Fiscales, en el marco de investigaciones penales en trámite; y 13 provenientes de otros organismos judiciales.

Desde ambos organismos se destacó el compromiso del personal interviniente, señalando que durante el próximo año el trabajo continuará la misma línea de modernización, control y fortalecimiento del servicio de justicia.