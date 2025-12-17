El Concejo Deliberante de Paraná aprobó la Ordenanza Tributaria, el Presupuesto y el Estacionamiento Medido

Ana Ruberto, concejal del Frete Creer, destacó la aprobación de los proyectos de Ordenanza Tributaria y Presupuesto 2026 este miércoles. Sostuvo que la primera iniciativa representa “una política fiscal moderna que consolida un proceso de modificación real, manteniendo 13 tasas y derechos, y eliminando 3: el derecho de espectáculos públicos, el derecho de publicidad, y el de ocupación de veredas con mesas y sillas, junto con sellados menores que buscan la simplificación burocrática”.

En lo que respecta al proyecto de Presupuesto 2026 señaló que “lo que se busca es ser un Estado facilitador que alivie cargas y elimine trabas a quienes buscan invertir en nuestra ciudad. Quiero destacar que el Presupuesto 2026 que se enmarca en un esfuerzo enorme, donde el 99 por ciento son recursos propios además de la coparticipación que está por ley. Es equilibrado y prioriza la obra pública. Además se destinarán, en un gran esfuerzo, los recursos para el sostenimiento de partidas para el transporte público, que es producto de un gran trabajo de años y se garantiza con el aporte de los vecinos”.

El nuevo sistema de estacionamiento medido incluye a los tarjeteros registrados en la ordenanza

Por otro lado, se pidió la aprobación del nuevo sistema de estacionamiento medido en la capital provincial. Pero en la sesión se pidió un cambio de último momento, en el artículo 4. El concejal Emiliano Gómez Tutau (Frente Creer) aclaró que se trata de una cuestión de términos o expresión del artículo, cambiando las palabras “persona física” por “trabajadores tarjeteros registrados”.

El edil Maximiliano Rodríguez Paulín (Juntos por el Cambio) pidió que se lea en el momento cómo quedaría redactado el artículo, pero desde Presidencia se respondió que se leería al momento de la votación. Esto motivó que se adelante que los bloques de Juntos y La Libertad Avanza (LAA) no acompañarían el proyecto, tal como ocurrió unos minutos después, cuando se votó artículo por artículo.

En efecto, el artículo 4° quedó redactado de la siguiente manera: “SISTEMA. El funcionamiento el SEM podrá llevarse a cabo mediante un esquema integrado compuesto por medios tecnológicos previstos en la presente ordenanza y su reglamentación y trabajadores tarjeteros registrados tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”.

Todo el bloque oficialista apoyó el proyecto modificado.

“No estábamos seguros de cómo quedaría redactado pero al escuchar, entendemos que el artículo continúa con la palabra ‘podrá’, es decir que podrá o no ser integrado de alguna manera, de acuerdo a lo que termine resultado con las distintas empresas que se presenten al proceso licitatorio. La votación claramente fue con ‘podrá’ ser integrado, no dice ‘deberá’”, manifestó Rodríguez Paulín.

—Sí. El podrá también tiene que ver con qué sistema, si tecnológico, físico, mixto. Puede ser totalmente físico. La idea es que se presenten y lo que tenemos que velar es que haya muchos oferentes. Después elegiremos el mejor sistema, que se adecúe mejor a las condiciones de nuestra ciudad—respondió David Cáceres, presidente del cuerpo.

—Esa era la duda que teníamos. Entendemos que el espíritu del articulado sigue igual —subrayó Rodríguez Paulín.

Otros proyectos

Por otro lado se aprobó un proyecto denominado “Paraná Amigable”, del concejal oficialista Máximo Míguez. “El programa nos permitirá capacitar a trabajadores y dar herramientas para considerar la perspectiva amigable”, dijo.

Además, al inicio de la sesión la concejal Luisina Minni hizo una reflexión acerca del cuidado de las nuevas unidades de transporte público. “El nuevo transporte fue un proceso largo y arduo. Es importante trasladar el grado de responsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos. Cuidar las unidades que pertenecen a todos. Todos los días vemos unidades con vidrios rotos, rayadas. Quería llamar a la reflexión a los usuarios y a quienes cometen estos hechos, no perjudican a una gestión sino a los usuarios”, lamentó.