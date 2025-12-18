Papá Noel recorrerá distintos barrios de Paraná en la Caravana de la Mágica Navidad

Este jueves 18 de diciembre, desde las 20, Canal 9 Litoral llevará adelante una nueva edición de la Caravana de la Mágica Navidad en la ciudad de Paraná, una propuesta de celebración, encuentro y espíritu festivo en el marco de las fiestas de fin de año. La actividad, organizada por el canal que este año conmemora su 40° aniversario, contará con la participación de Papá Noel, quien recorrerá distintos puntos de la capital entrerriana a bordo de un camión especialmente acondicionado, con el objetivo de acercar un momento de alegría a niños y niñas de diversos barrios.

La caravana partirá a las 20 desde calle 25 de Mayo y avanzará por un circuito previamente establecido, acompañado por la autobomba de los Bomberos Voluntarios de Paraná. El recorrido incluirá paradas en espacios públicos de alta concurrencia barrial, como el Patito Sirirí, la Plaza Eva Perón del barrio San Agustín, la Plaza Sáenz Peña y la Plaza Mujeres Entrerrianas, para luego finalizar en el Parque Gazzano. En cada uno de estos puntos, Papá Noel descenderá del vehículo para interactuar con las familias y con los más pequeños.

Durante el trayecto, se prevé que Papá Noel reparta golosinas y reciba cartas con deseos y mensajes de los gurises que se acerquen a saludarlo. Desde la organización indicaron que el recorrido completo se extenderá aproximadamente hasta las 22, dependiendo de los tiempos de cada parada.

Desde Canal 9 Litoral señalaron que la propuesta apunta a sostener un espacio de encuentro familiar, especialmente pensado para la infancia. La invitación es a acompañar el paso de la caravana en cada uno de los puntos previstos, respetando las indicaciones del personal que formará parte del operativo, para que la actividad pueda desarrollarse con normalidad y llegar a todos los barrios incluidos en el recorrido.