Sportivo Urquiza y Neuquén son los finalistas de la Liga Paranaense de Fútbol

Por penales, Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén se clasificaron finalistas de la Copa Clausura de Primera División masculina de la Liga Paranaense de Fútbol. Este miércoles, la V Azulada eliminó a Patronato en el predio La Capillita, mientras que el Pingüino hizo lo propio ante Don Bosco en La Avenida.

El equipo de La Floresta avanzó a la definición tras derrotar al principal candidato –líder de la fase regular– luego de igualar 1 a 1 e imponerse 3 a 0 desde los 12 pasos en el predio cercano a la II Base Aérea de Paraná. Martín Martínez, su arquero, fue la gran figura al contener dos de los tres penales ejecutados por el Santo.

En los 90 minutos, Arnaldo Zapata abrió el marcador en el primer tiempo para la visita, pero Leonel Bolzán igualó en el complemento para los dirigidos por Marcelo Candia y Leonardo Ferrero. Sin embargo, Sportivo Urquiza fue más efectivo en la definición por penales y se llevó la victoria.

Por su parte, Neuquén igualó 2 a 2 con Don Bosco, en el estadio Carlos Federik, ubicado en la Avenida, y se quedó con la victoria también desde los 12 pasos, pero por 5 a 4. El Aurirrojo se adelantó con tantos de Gabriel Bender y Santino Wagner, pero el Salesiano lo equilibró con tantos de Isaías Schneider y Mauricio Domínguez, de penal. Sin embargo, el conjunto del sur de la capital provincial sentenció la semifinal desde manchón de la pena máxima.

También hay finalistas en Sub 23

Patronato derrotó a Don Bosco por 2 a 0 en La Capillita y se clasificó nuevamente finalista: el equipo dirigido por Diego Reynoso defenderá el título ante Belgrano, que superó a Sportivo Urquiza por 1 a 0 en cancha de Don Bosco.