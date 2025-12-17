El crespense Emiliano Stang sueña con el TC2000: “El principal objetivo es el título”

El piloto entrerriano Emiliano Stang llega como uno de los candidatos al título en el “Gran Premio Coronación” del 46º Campeonato Argentino de TC2000, a disputarse este fin de semana en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín. “Es un gran desafío pelear mi primer campeonato del TC2000 con Matías Rossi”, destacó el ganador de la Copa Rookie Latam 2025.

Stang es el máximo ganador del año con 4 victorias: se impuso en Oberá (Fecha 1), Buenos Aires (Fecha 2), Concordia (Fecha 4) y Salta (Fecha 11). Además, suma otros 4 podio: fue 2º en 9 de Julio (Fecha 5), General Roca (Fecha 6), en la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires (Fecha 8) y Mercedes, Uruguay (Fecha 10). Sobre esta regularidad expresó: “Me ayudó mucho compartir el año con Rossi, su experiencia y aporte, me permitió evolucionar como piloto y acortar el camino en el desarrollo del Toyota Corolla Cross GR-S. Llegar a esta definición, peleando el campeonato con mi compañero de equipo es muy importante para mí y es el reflejo del gran trabajo que hizo todo el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA”.

Luego agregó: “Cumplí la meta que era llegar como protagonista a la última carrera del año, aunque aún falta el principal objetivo que es el título. En Junín voy a buscar ser rápido desde el principio, estar adelante de Matías y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Será clave estar a la altura y esperar que resultado logre Rossi para lograr el campeonato”.

Por último, el crespense habló sobre su preparación para la última fecha: “Estoy metiendo muchas horas en el gimnasio para estar físicamente al ciento por ciento. Esta fecha la tengo que afrontar con mucha tranquilidad y con la mentalidad puesta en darlo todo, como hice desde principio de año que fue lo que me llevó a esta instancia”.

El 46º Campeonato Argentino de TC2000 lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 193 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 176, tercero Franco Vivian (YPF ELAION AURO Proracing) con 144, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 120 y quinto Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2) con 116.

En la Copa Rookie Latam, el líder y ganador de la edición 2025 es Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 259 puntos, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 221, Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 116, Matías Capurro (Corsi Sport 2) con 110 y Mateo Polakovich (ATR Racing) con 71.