El Centro de Jubilados acompañó la presentación del programa “Paraná Amigable: Más Años, Más Derechos”

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, acompañó la presentación del proyecto de ordenanza “Paraná Amigable: Más Años, Más Derechos”, impulsado por el concejal del Bloque Más Para Entre Ríos, Máximo Miguez. El lanzamiento del programa tuvo lugar este jueves en el Salón Mariano Moreno, del Concejo Deliberante de Paraná, con la participación de representantes de distintos colectivos de adultos mayores, funcionarios municipales, del ámbito académico, organizaciones sociales y gremiales, entre otros actores sociales.

La iniciativa promueve el trato digno a las personas mayores y el avance hacia una ciudad más amigable, segura y participativa para quienes transitan la vejez. En este contexto, la comisión directiva del Centro expresó su acompañamiento a la iniciativa en el marco de un encuentro de trabajo con el concejal Máximo Miguez.

La propuesta surge a través de un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Miguez en octubre de 2025, el cual cuenta con el aporte de diferentes instituciones y organizaciones vinculadas con la realidad de las personas mayores en Paraná. En efecto la norma, estipula como eje central capacitaciones obligatorias en trato digno y perspectiva de derechos de las personas mayores, dirigidas a todos los agentes, funcionarios y responsables que se desempeñen en la función pública municipal, cualquiera sea su jerarquía.

El proyecto, ingresado en el Honorable Concejo Deliberante por el concejal Máximo Miguez (Bloque Más para Entre Ríos), es el resultado de un exhaustivo trabajo colaborativo y articulado con diversos sectores de la sociedad, incluyendo a representantes del colectivo de adultos mayores, centros de jubilados, profesionales especializados en la temática, la Defensoría de Adultos Mayores y diversas instituciones universitarias. Se trata de establecer una política pública transversal y permanente.

El Centro de Jubilados, representado por el vicepresidente Mario Huss y la vocal Ana María Milessi, participaron del acto del lanzamiento del programa municipal. Huss valoró el proyecto del concejal Miguez y del Estado municipal. “Estamos muy contentos y queremos que se apruebe este proyecto porque contempla la defensa de los intereses de los adultos mayores de la ciudad de Paraná”, señaló.

“De esta manera reconocemos que el Estado no está pensado para el buen transitar de las personas, que no tienen veredas en los espacios públicos, sus oficinas de atención al público. Por eso fuimos trabajando en conjunto con todos los ámbitos de participación de las personas mayores, para poder pensar un programa que capacite y forme de manera transversal a toda la estructura de trabajadores y trabajadoras, junto a los funcionarios. El trato digno y empático hacia las personas mayores debe ser una política pública”, reflexionó el concejal Miguez.