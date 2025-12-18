Empleados judiciales pararán este viernes por tercera vez en diciembre: reclaman recomposición salarial

Como continuidad de las medidas de fuerza dispuestas por la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), este viernes se realizará la tercera jornada de huelga en el mes de diciembre, en reclamo de recomposición salarial.

“Tenemos los sueldos con un gran atraso, el gobierno nos debe retroactivos de septiembre y octubre, y no nos paga los aumentos en tiempo y forma”, sostuvieron desde el sindicato.

“Al día de hoy no hay fecha para los retroactivos que nos deben y no estarían pagando los últimos aumentos, ni con el aguinaldo ni con el sueldo de diciembre”, manifestó José María Segura, secretario General de AJER, al explicar las razones del paro de este viernes.

“Ante esto, hicimos un reclamo formal al gobierno para que se nos liquiden los aumentos en tiempo y forma”, dijo.

Finalmente, señaló que “a esto hay que sumarle la decisión de modificar las condiciones de jubilación, cambiando el cálculo de la movilidad, que ya no va a ser como ahora. Por eso convocamos a las trabajadoras y trabajadores judiciales a redoblar la determinación con que llevamos adelante las medidas de fuerza en defensa de nuestros derechos”.