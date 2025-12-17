Detuvieron a dos sospechosos por el incendio de la camioneta del hijo del diputado Sergio Castrillón

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de La Paz este miércoles acusados de estar vinculados con el incendio intencional de la camioneta -Toyota SW4 de color gris- perteneciente al hijo del actual diputado provincial Sergio Castrillón y sobrino del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón. El ataque, aparentemente con una bomba molotov, ocurrió durante la madrugada del 15 de diciembre en el garaje de la vivienda del damnificado, en la zona de calle Berón de Astrada, entre San Martín y España. El daño del vehículo fue total.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz a ANÁLISIS, a través de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, el episodio se registró alrededor de las 3.20, cuando un masculino incendió de manera deliberada una camioneta que se encontraba estacionada en el garaje del domicilio de la víctima. El accionar fue captado por cámaras de seguridad de un vecino ubicado frente a la vivienda.

A partir de ese registro fílmico y de intensas tareas investigativas de campo, que incluyeron el relevamiento de más de 15 cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores lograron identificar al presunto autor material del ataque y establecer la participación de un segundo sujeto, señalado como partícipe necesario y/o posible autor intelectual del hecho.

Con esos elementos, la Justicia libró órdenes de allanamiento, secuestro y detención, que fueron ejecutadas por distintas áreas de la Policía de Entre Ríos, bajo directivas del juez Aurelio Lell.

Así, se allanó una vivienda ubicada sobre Ruta Acceso Sur, donde se secuestró una motocicleta Keller 110 cc, una botella con material inflamable —presumiblemente thinner— y se constató la presencia de prendas de vestir y un casco de motocicleta. Posteriormente, en la vía pública, en la intersección de calles 3 de Febrero y French, se concretó la detención de L.G.B., de 28 años, a quien también se le incautó un teléfono celular.

También se allanó un domicilio de calle Dorrego al 800, donde se procedió a la detención de F.R.E. Allí se secuestraron una camioneta Ford Ranger, una computadora portátil y dos teléfonos celulares.

Además, en esa vivienda se realizó un importante secuestro de armas de fuego en el marco de una infracción al artículo 189 bis del Código Penal: un fusil calibre .308 con mira telescópica (marca Savage), un rifle calibre .22, una escopeta calibre 36, un revólver calibre .32, municiones de distintos calibres y vainas servidas.

En el operativo intervinieron la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Operaciones y Seguridad, Comando Radioeléctrico y Guardia Especial. La causa es instruida por el fiscal Martín Millán.