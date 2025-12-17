CORUFA celebró 25 años de gestión y compromiso con el agua en Entre Ríos

El Consejo Regulador de las Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA) celebró sus 25 años de funcionamiento consolidándose como un organismo clave en la gestión y protección de los recursos hídricos de la provincia, con un modelo de trabajo interinstitucional que combina el compromiso ad honorem de entidades privadas y la labor técnica del Estado, destacándose por su eficiencia, vocación de servicio y capacidad para abordar conflictos hidroambientales complejos.

"Lo destacable es que dichos funcionarios que representan a entidades no gubernamentales lo vienen realizan ad -honoren, siendo ello una excepción entre los funcionarios en estos últimos tiempos", dijeron en un comunicado. Por ello, señalaron, "se ha reconocido el compromiso y dedicación a miembros que durante tantos años se han desempeñado con responsabilidad e idoneidad ad- honoren; Sr. Alfredo Bel ySra. Maria Luisa Sarda, quienes fueron miembros del CORUFA en representación de Federación Agraria Argentina -FAA- y de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER- y Carlos Maso quien hoy sigue siendo miembro por FARER. También es de destacar la colaboración de FEDECO, en cuyas oficinas se celebran las reuniones plenarias de dicho Consejo".

En lo que respecta al funcionariado público las entidades han destacado el impulso, articulación y Dirección de la funcionaria Lorena Pamela Maria- Magister en gestión integral de los recursos hídricos y especialista en derecho administrativo-, quien con "un acotado presupuesto de recursos económicos y humano, ha logrado abordar conflictos hidroambientales empleando una herramienta poco utilizada en la administración pública, como lo es el procedimiento conciliatorio, de asesoramiento técnico a vecinos y articulación entre los distintos organismos y jurisdicciones que tienen competencia concurrente en las temáticas - agua y ambiente-, brindando un servicio gratuito y de gestión eficiente, buscando entre todos los involucrados posibles soluciones técnicas".