PJ Entre Ríos: “La eliminación del Fondo de Educación Técnica es un golpe directo al potencial productivo”

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó la eliminación del Fondo Nacional de financiamiento de escuelas técnicas incluida en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo un pilar estratégico para el desarrollo productivo del país y, especialmente, de la provincia.

A través de un comunicado, el PJ entrerriano sostuvo que “la educación técnica no es un gasto, es una inversión estratégica. Es la base sobre la cual se forman los técnicos, operarios calificados y profesionales que hoy necesitan la industria, el agro y las pymes para competir, innovar y generar empleo”.

Alertó sobre las consecuencias que esta medida tendría en el territorio provincial: “En Entre Ríos, el impacto de esta medida sería particularmente grave. Nuestra provincia cuenta con más de 100 escuelas técnicas, agrotécnicas y de oficios distribuidas en todo el territorio, que garantizan igualdad de oportunidades a alrededor de 20 mil estudiantes, sin necesidad de migrar a los grandes centros urbanos”.

Según el documento, “la eliminación del Fondo Nacional compromete el financiamiento de laboratorios, maquinaria, insumos para prácticas agropecuarias, condiciones de seguridad e higiene, infraestructura y formación docente”.

“En un contexto de recortes sostenidos, esta decisión representa un golpe casi letal al potencial productivo entrerriano”, enfatizaron.

El comunicado destacó que, “nuestra provincia tiene un perfil agroindustrial que requiere conocimiento aplicado, innovación y mano de obra calificada. Sin educación técnica fuerte, no hay desarrollo posible ni futuro para nuestros jóvenes”.

El PJ realizó un llamado a distintos sectores. “Convocamos a todas las fuerzas políticas, a los sectores productivos, educativos y sociales de la provincia a expresarse en defensa de la educación técnica”.

En tono crítico, exigió al gobernador Rogelio Frigerio “que salga del silencio cómplice e interceda ante el gobierno nacional para proteger una herramienta clave para el desarrollo, el empleo y la inclusión social de Entre Ríos”.

“Defender la educación técnica es defender el futuro productivo de nuestra provincia”, finalizó.