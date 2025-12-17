Concepción del Uruguay: condenan a prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay condenó a 5 años de prisión, multa por más de 5 millones de pesos e inhabitación especial perpetua, al enfermero del hospital público de esa ciudad entrerriana que en marzo pasado fue detenido por vender ampollas de fentanilo y otras drogas consideradas estupefacientes, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

El fallo se dio en el marco de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la fiscal federal Josefina Minatta, quien subroga la Fiscalía General ante ese TOF y además llevó adelante la investigación en la etapa de instrucción, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

El acuerdo, en el que con el aval de su defensa el imputado reconoció los hechos, su autoría y manifestó su conformidad con la calificación y la pena, fue homologado el pasado 4 de diciembre por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien integró el tribunal de manera unipersonal.

La sentencia recayó sobre Julio Santiago Santillán, un enfermero de 34 años que trabajaba haciendo suplencias en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de cinco delitos: comercio de estupefacientes en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y venta sin autorización de medicamentos que requieren receta para su comercialización.

Además, Santillán deberá pagar una multa de 5.684.145 pesos (equivalentes a 45 unidades fijas) y se le impuso una inhabitación especial perpetua. El tribunal también dispuso el decomiso del teléfono celular secuestrado al enfermero el día de su detención y que utilizaba para pactar las ventas de la droga y los medicamentos.

“Se pudo corroborar que Julio Santiago Santillán adquiriría las sustancias por medio de contactos en el interior del Hospital J.J. Urquiza de esta ciudad de Concepción del Uruguay, y posteriormente las comercializaba”, señala la sentencia.

Según el fallo, esa actividad criminal la llevó adelante al menos entre el 18 de febrero y el 20 de marzo de este año y lo que comercializaba en grupos de libre acceso de la aplicación Telegram eran “ampollas de fentanilo, como así también otros psicofármacos tales como risperidona, carbamazepina y lorazepam”.

En la sentencia, la jueza señaló que la condena a Santillán por peculado es porque “sustrajo de manera reiterada ampollas de fentanilo y otros psicofármacos, cuya custodia y administración le había sido confiada en razón de su función”; la de incumplimiento de deberes de funcionario público porque en “su rol como enfermero […] omitió cumplir con los deberes legales y reglamentarios que regían la manipulación y registro de estupefacientes y medicamentos controlados en el Hospital Urquiza, omisión que favoreció la sustracción sistemática de dichos insumos”; y la de venta de medicamentos que requieren receta médica sin autorización porque ofrecía psicofármacos -lorazepam, risperidona y carbamazepina- que “por sus efectos y riesgos, requieren prescripción médica”.

El caso

La pesquisa se inició el 18 de febrero último a partir de una denuncia telefónica anónima realizada a la delegación local de Policía Federal (PFA). “Quiero denunciar a una persona que trabaja en el Hospital Urquiza, se llama Julio Santillán, anda vendiendo droga y otro tipo de medicamentos de manera ilegal […] por favor investíguenlo, sé que vende por redes sociales, seguro que Telegram", dijo el denunciante, según se detalla en el requerimiento de elevación a juicio que en su momento hizo la fiscalía.

La instrucción fue delegada a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal Minatta, quien ordenó a la PFA realizar tareas de inteligencia en las que se comprobó que, a través de dos grupos de Telegram llamados “Los más rico cdelu” (abreviatura de Concepción del Uruguay) y “Entre Ríos", el enfermero señalado ofrecía fentanilo con mensajes como los siguientes: “Activo venta de ampollas de fentanilo en cdelu" o "repartiendo ampollas de fentanilo, no te quedes sin la tuya en cdelu”.

En los mismos grupos publicaba fotos de las ampollas del opioide y de otras drogas con el mensaje: “Todo a la venta. Se vende por unidad o por mayor. Ampolla de fentanilo, comprimidos de risperidona, carbamazepina y lorazepam. Consulte precios”.

El “agente revelador” y los chats del enfermero

Ante la evidencia, la fiscal Minatta solicitó introducir en la investigación a un “agente revelador” digital que con el nombre falso de “Ricky” se infiltró en los grupos de Telegram donde el enfermero ofrecía las drogas. Así, la PFA pudo documentar los distintos diálogos que el principal imputado mantenía con sus potenciales clientes, entre los que se destacan los siguiente:

-“¿Qué onda esa droga?”, preguntó uno de los interesados, a lo que el enfermero respondió: “Es pura, es un opioide más fuerte en el mercado. 100 veces más fuerte que la morfina y un 50 más que la heroína. Bien para estar de viaje y volver sin dolor ni nada, simplemente un buen viaje”.

-“Esta es pura de laboratorio, no está cortada. Querés llegar a modo zombie? (…) tenés que consumir fácil seis ampollas al día”.

-“El fentanilo puro y de calidad no te mata con tres ampollas estando hidratado y bien alimentados. Te lleva al estasis (sic) neuromuscular”.

Compras controladas y detención

El 11 de marzo, el policía encubierto pactó una primera compra controlada que se realizó en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y Boulevard R. Uncal de Concepción del Uruguay, donde el enfermero llegó en bicicleta y le entregó cuatro ampollas de fentanilo a cambio de 55.000 pesos, lo que fue documentado a través de fotografías por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) local de la PFA.

Al día siguiente, el investigado volvió a comunicarse con el “agente revelador” por una nueva venta y le ofreció 30 ampollas del opioide a cambio de un millón de pesos.

Con las pruebas recolectadas por la fiscalía y con el aval de la jueza federal de Concepción del Uruguay, Analía Ramponi, el 20 de marzo pasado se realizó otra compra controlada en el cruce de calles Uncal y Balbín de esa ciudad, que culminó con la detención de Santillán. El enfermero llegó en una moto y se le secuestraron 34 ampollas de fentanilo y nueve blísteres de pastillas: ocho de lorazepam y otro de carbamazepina.