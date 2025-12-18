Se oficializó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Después de tanta espera, este jueves se confirmó que la Finalissima entre Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en Lusail, Qatar. El encuentro se realizará meses antes del inicio del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien tiempo atrás había trascendido la fecha posible, recién ahora se oficializó el acuerdo para disputar el título entre el campeón de la última Copa América y el de la Eurocopa 2024. Desde la organización indicaron que más detalles sobre el partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.

La Albiceleste no solo es campeona vigente del mundo, sino que también ostenta ese logro de la Finalissima, ya que, en 2022, previo al Mundial de Qatar, le ganó la primera final del certamen a Italia en Wembley, por lo que ahora buscará defender la corona.

El último duelo oficial entre ambas selecciones, que en la próxima Copa del Mundo podrían cruzarse mucho antes de una hipotética final, fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

Palabras tras la confirmación

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, palpitó el choque: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

A su vez, su par de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.