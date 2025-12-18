Alan Guanco: “Se viene trabajando en este proyecto desde hace ocho años”

Recreativo campeón. El Bochas ganó el Torneo Clausura 2024 de la Asociación Paranaense de Básquet y ahora repitió un año más tarde. Estuvo décadas sin salir campeón y en tan poco tiempo sumó dos estrellas.

En este marco, Alan Guanco, Santino Valdemarín y Juan Krapp, protagonistas importantes de la gran conquista, dieron sus testimonios y contaron sensaciones del logro y de la gran temporada de Recreativo, que además de ser campeón de la APB clasificó a la Liga Federal 2026.

“La sensación es de felicidad y un nuevo título para el club. Después de tantos años, ganarlo por segunda vez habla muy bien del grupo y del proyecto. Estamos muy contentos y disfrutando”, dijo Alan Guanco, el capitán de este equipo, en declaraciones a Canal 11.

Guanco, el goleador de Recreativo, no pudo jugar el partido revancha con Estudiantes por un desgarro: “Fue muy difícil vivirlo desde afuera y de hecho me cambié para apoyar más de cerca todavía, pero lamentablemente no pude estar esta vez”.

A lo que agregó: “Afortunadamente tenemos a Santino (Valdemarin) y Juan (Krapp) y los otros chicos que dieron la cara por el equipo. De eso se trata un equipo: si no está uno siempre aparece otro y creo que lo demostramos”, agregó.

Por otra parte, Guanco también comentó sobre el trabajo intenso que se viene haciendo en Recreativo: “Se viene trabajando en este proyecto desde hace ocho años que arrancó el presidente Marcelo Jozami con Oscar Heis y Juan Salomone, que son las cabezas del proyecto. Me sumé hace seis años y después de tanta sequía metimos la cuarta final. Habla de un proyecto y de una organización. Eso se ve en el día a día y ahora a fin de año se puede disfrutar”.

Sobre la histórica clasificación a la Liga Federal, sostuvo que “se logró el ascenso a una categoría federal que era impensado hace un par de años para un club como Recreativo jugar una competencia nacional”.