Deportes

Alan Guanco: “Se viene trabajando en este proyecto desde hace ocho años”

18 de Diciembre de 2025 - 10:12
Alan Guanco

Alan Guanco analizó el nuevo título de Recreativo en la Asociación Paranaense de Básquet.

Recreativo campeón. El Bochas ganó el Torneo Clausura 2024 de la Asociación Paranaense de Básquet y ahora repitió un año más tarde. Estuvo décadas sin salir campeón y en tan poco tiempo sumó dos estrellas.

En este marco, Alan Guanco, Santino Valdemarín y Juan Krapp, protagonistas importantes de la gran conquista, dieron sus testimonios y contaron sensaciones del logro y de la gran temporada de Recreativo, que además de ser campeón de la APB clasificó a la Liga Federal 2026.

“La sensación es de felicidad y un nuevo título para el club. Después de tantos años, ganarlo por segunda vez habla muy bien del grupo y del proyecto. Estamos muy contentos y disfrutando”, dijo Alan Guanco, el capitán de este equipo, en declaraciones a Canal 11.

Guanco, el goleador de Recreativo, no pudo jugar el partido revancha con Estudiantes por un desgarro: “Fue muy difícil vivirlo desde afuera y de hecho me cambié para apoyar más de cerca todavía, pero lamentablemente no pude estar esta vez”.

A lo que agregó: “Afortunadamente tenemos a Santino (Valdemarin) y Juan (Krapp) y los otros chicos que dieron la cara por el equipo. De eso se trata un equipo: si no está uno siempre aparece otro y creo que lo demostramos”, agregó.

Por otra parte, Guanco también comentó sobre el trabajo intenso que se viene haciendo en Recreativo: “Se viene trabajando en este proyecto desde hace ocho años que arrancó el presidente Marcelo Jozami con Oscar Heis y Juan Salomone, que son las cabezas del proyecto. Me sumé hace seis años y después de tanta sequía metimos la cuarta final. Habla de un proyecto y de una organización. Eso se ve en el día a día y ahora a fin de año se puede disfrutar”.

Sobre la histórica clasificación a la Liga Federal, sostuvo que “se logró el ascenso a una categoría federal que era impensado hace un par de años para un club como Recreativo jugar una competencia nacional”.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos