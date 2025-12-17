Últimos días de inscripción para el Concurso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales del Incaa

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) mantiene abierta hasta el 30 de diciembre de 2025 la inscripción al Concurso de Desarrollo de Proyecto Audiovisual de Largometraje o Serie de Ficción, Animación o Documental 2025, una convocatoria destinada a productores de todo el país que busca acompañar el desarrollo de proyectos inéditos. La iniciativa se implementa a través de una plataforma digital, contempla premios económicos para los proyectos seleccionados y tiene como objetivo fortalecer las etapas iniciales de creación audiovisual, promoviendo propuestas innovadoras y contribuyendo al crecimiento de la industria cinematográfica y televisiva nacional.

El concurso está orientado a respaldar, fomentar y premiar proyectos de largometrajes y series que se encuentren en instancia de desarrollo, entendiendo este momento como clave para la consolidación artística, narrativa y técnica de las obras. Desde el Incaa señalaron que la propuesta apunta tanto a productores con trayectoria como a quienes se encuentran dando sus primeros pasos en el sector, con el propósito de impulsar películas y series con estándares de calidad profesional y potencial de circulación en distintos circuitos de exhibición.

La convocatoria está dirigida a productores mayores de 18 años, residentes en cualquier punto del país, que presenten proyectos inéditos en alguna de las categorías previstas. En el caso del desarrollo de largometrajes de ficción, animación o documental, el concurso prevé la selección de ocho proyectos, cada uno de los cuales recibirá un premio de 35.000 dólares. Para el desarrollo de series de ficción, animación o documental, se seleccionarán dos proyectos, que también serán premiados con un monto de 35.000 dólares cada uno. El apoyo económico está destinado a cubrir distintas instancias del proceso de desarrollo, como escritura de guion, investigación, diseño de producción y armado de carpetas profesionales.

Desde el organismo se aclaró que no se aceptarán postulaciones enviadas fuera de ese período ni por otros medios.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online a través de la plataforma Incaa en línea.

Para consultas específicas sobre el concurso, comunicarse al correo concursospromocion@incaa.gob.ar

Por dudas vinculadas al funcionamiento de la plataforma digital pueden canalizarse a través de enlinea@incaa.gob.ar