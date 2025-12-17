El Bankete: una puesta escénica que interroga el amor desde la filosofía

Este viernes 19 de diciembre a las 21, el Elenco de Artes Escénicas presentará la obra "El Bankete" en Ferrero Cantina, ubicada en Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La propuesta está dirigida por Dimas Santillán y propone una noche de teatro, indagación filosófica y experiencia gastronómica. La puesta teatral busca recuperar las preguntas planteadas en El Banquete hace más de dos mil años y trasladarlas al presente, para interrogar nuevamente sobre el amor, los vínculos y las formas contemporáneas de encuentro.

La propuesta surge como una adaptación libre del texto clásico de Platón, en la que el pensamiento filosófico dialoga con lenguajes escénicos actuales. La obra se apoya en la idea de que actos cotidianos como comer, beber y conversar, si bien no son bellos en sí mismos, pueden transformarse en experiencias importantes cuando se los pone en relación con la palabra, el cuerpo y el intercambio con otros.

La puesta está dirigida por Dimas Santillán, quien coordina a un elenco conformado en el ámbito de la universidad pública y que viene trabajando de manera sostenida a lo largo del año en talleres y espacios formativos vinculados a las artes escénicas. El proyecto se gestó a partir de un proceso en conjunto que buscó poner en diálogo el pensamiento platónico con experiencias corporales y expresiones contemporáneas, con la intención de conservar el espíritu filosófico del texto original pero otorgándole una impronta afín a la época actual. Según explicó el director, la obra es también una celebración del trabajo artístico que se construye desde la universidad.

La presentación en Ferrero Cantina forma parte de una serie de funciones que el elenco viene realizando en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellos la Casa de la Cultura y el propio ámbito de la cantina. En esta ocasión, el lugar acompañará nuevamente la velada con servicio de comida y bebida.

La actividad será a la gorra y cuenta con capacidad limitada, por lo que se solicita realizar reservas con anticipación al número 343 4293086.