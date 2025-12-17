Vaporeso propone una noche de tango con el dúo Arrabaleras en su patio

Este jueves 18 de diciembre a partir de las 20, el espacio Vaporeso, ubicado en Nogoyá 324 de la ciudad de Paraná, será escenario de una nueva edición de Vaporeso Sessions, un ciclo de encuentros musicales, espectáculos en vivo y gastronomía. En esta oportunidad, la propuesta estará centrada en el tango, con la presentación del dúo Arrabaleras, integrado por Ángela Herrera en voz y Silvina Badano en guitarra y voz.

Arrabaleras es un dúo surgido del circuito milonguero paranaense, donde sus integrantes se conocieron compartiendo el gusto por el baile del tango. Ángela Herrera cuenta con una extensa trayectoria en el género, mientras que Silvina Badano aporta su recorrido como guitarrista y cantante. El proyecto comenzó a tomar forma entre encuentros informales, improvisaciones y guitarreadas, hasta concretar su debut en febrero de 2024 durante el Encuentro Milonguero de Verano realizado en La Picada. Desde entonces, el dúo se presentó en distintos escenarios de la localidad.

El repertorio que Arrabaleras presentará en Vaporeso incluye tangos clásicos y composiciones propias, interpretados tanto en formato solista como a dúo.

La noche forma parte de Vaporeso Sessions, volumen 3, un ciclo que propone música en vivo en el patio del espacio, acompañado por una oferta gastronómica pensada para completar la experiencia. Para esta fecha, se ofrecerá un menú especial que incluye pizzas con fainá, vino y vermut, además de la carta habitual y cerveza artesanal.

La entrada tiene un valor de $10.000 en concepto de derecho de espectáculo, y requiere reserva previa, que puede realizarse a través del número de WhatsApp 343 4162690 o mediante mensaje directo en la cuenta de Instagram del espacio (@somosvaporeso).