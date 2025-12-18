Básquet: Tomás de Rocamora se topó con el poderío de Lanús

Tomás de Rocamora no levanta cabeza y marcha último en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora perdió 99 a 65 frente a Lanús, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El Granate no le brindó chances al equipo entrerriano y lo hundió un poco más en su flojo presente, el que lo tiene último en la tabla de posiciones con apenas dos victorias en 12 presentaciones.

En una velada de seis hombres en doble dígito anotador, Lanús disfrutó del aporte de Alejo Sacchi, quien la descosió con 17 puntos (3/7 en triples), secundado por Lucas Di Muccio con 15 unidades, cuatro rebotes, tres recuperos y dos asistencias. En el rincón de los entrerrianos sobresalió Maximiliano Acevedo con 20 tantos y ocho recobres.

Las acciones en el sur

El cotejo mantuvo paridad durante el primer cuarto, aunque Lanús ya marcó el pulso del juego con las acciones de Henry (6) y los triples de Whitfield (6 pts), además de una buena producción ofensiva (10/21 de tiros de campo). Así, el segmento se clausuró 25-13.

En el segundo capítulo, el Grana estampó una corrida asesina 14-4, con una conexión bestial de Sacchi y Di Muccio, por lo cual se escapó 39-17, a los cinco minutos. Desde ese punto, Rocamora ingresó en un terreno adverso, con desatenciones defensivas. El local estiró su dominio y tomó una renta abultada 51-21, que el Rojo corrigió para retirarse abajo 56-30.

Tras las charlas en vestuarios, el equipo de Anglese no levantó el pie del acelerador, al contrario saltó al parqué con un parcial 15-3, con el que acaparó una brecha impresionante 73-33. Sacchi, Merchant y Henry abastecieron con maniobras de mucha decisión. El cuarto se terminó 82-44.

En el último episodio solo actuó como banco para los juveniles del local y el ímpetu de Acevedo en Rocamora, que encestó 12 puntos en el segmento, todos en la pintura.

La atención se direccionó a dilucidar si Lanús alcanzaría la barrera de los 100 puntos, pero se quedó al borde con el definitivo 99-65.