Este miércoles sesiona el Concejo Deliberante de Paraná para tratar el proyecto de Presupuesto y ordenanza Tributaria. Al inicio de la sesión, pasadas las 10, la Asamblea Ciudadana de Paraná junto a tarjeteros pidieron a los concejales ser incluidos en el nuevo sistema de estacionamiento medido.

“Tenemos desconfianza que no sea considerada la parte humana en el nuevo sistema. Ya tenemos la gran experiencia del estacionamiento medido en 1999, cuando vino una empresa privada que se llevó por delante a la ciudadanía, ponía cepo a los autos, cobrara millonarias sumas a los vecinos. La asamblea ya existía y peleó hasta el final. La Intendencia rescindió el contrato y tuvieron que irse, con indemnización”, recordó Alicia Glauser, referente de la Asamblea Ciudadana.

“Queremos que los concejales tengan en cuenta lo que van a votar, porque las personas que están acá son pobres, igual que yo, no como ustedes que tienen un buen salario, ellos chivan el pan de cada día”, pidió y subrayó: “Venimos a pedir que consideren, si la ordenanza no reúne condiciones humanas, no la voten hoy y vuelvan a estudiarla. Ya se votaron ordenanzas que no nos favorecieron. Hoy tenemos que hacer lo posible por considerar a la ciudadanía. Pedimos que reflexionen por los pobres negros que somos. Así que, vengo en nombre de la Asamblea para defender a los trabajadores y cuanta cosa haya que defender para el pueblo. Cada minuto estamos perdiendo derechos”.

Carina, en representación de la clase trabajadora tarjetera, se plegó al pedido de Glauser. “No la voten, no estamos en desacuerdo en avanzar con la tecnología, pero sí pedimos que nos expliciten en la ordenanza, necesitamos seguir trabajando y si estamos acá es porque no tenemos la certeza. Somos casi 200 trabajadores que dependemos de esto para llevar el plato de comida a la casa”.

Por último, otro de los tarjeteros presentes en la sesión contó que vienen “luchándola hace tiempo, todos los tarjeteros que estamos habilitados con carnet venimos hablando con funcionaros para que se nos implemente en sistema”.