IAPSER entregó una ambulancia al Ministerio de Salud para fortalecer la red de traslado

“Estamos muy agradecidos por esta donación que nos va a permitir potenciar la Red de Traslado Interhospitalario”, afirmó Blanzaco.

En un acto del cual participaron el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, la presidenta de IAPSER, Myriam Clerici y el gerente general de la aseguradora, Daniel Vardé, se concretó la donación de una ambulancia a la cartera sanitaria por parte de IAPSER Seguros.

Durante el encuentro, llevado a cabo en el Centro Provincial de Convenciones, Blanzaco destacó el valor del aporte realizado y expresó: “Estamos muy agradecidos por esta donación que nos va a permitir potenciar la Red de Traslado Interhospitalario”.

En tal sentido, destacó la importancia de contar con este recurso para mejorar la atención y el traslado de pacientes. “Es un gesto inmenso, que sin dudas va a permitir mejorar el servicio, porque es un vehículo que cumple con todos los requerimientos técnicos para realizar traslados seguros”, precisó.

Desde IAPSER señalaron que esta acción se enmarca en una política de compromiso social, orientada a acompañar a las instituciones públicas con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los servicios esenciales en toda la provincia.

Sobre el vehículo

La ambulancia donada por IAPSER es una unidad 0 km de alta complejidad, equipada conforme a la normativa vigente para la atención y el traslado de pacientes críticos. Cuenta con equipamiento médico esencial, como camilla reforzada, sistema de oxígeno, desfibrilador con monitor multiparamétrico y ventilador portátil. El habitáculo sanitario posee revestimientos antibacterianos, climatización independiente y sistemas de seguridad, garantizando condiciones óptimas de atención

Convenio de afinidad

Por otra parte, autoridades del Ministerio de Salud y IAPSER firmaron un acuerdo que permitirá a todo el personal de la entidad pública (y sus dependencias) acceder a importantes beneficios en las coberturas que brinda la empresa, tanto en seguros personales como patrimoniales.