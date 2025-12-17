“Werner es el responsable”, disparó Gianini y avivó la polémica

Juan Pablo Gianini y Mariano Werner fueron los grandes protagonistas del domingo en las TC Pick Up tras la maniobra ocurrida en la largada de la final que dejó a ambos pilotos sin chances de coronarse en la divisional.

Tras el hecho, y ya con las aguas calmadas, el piloto oriundo de Salto pasó por los micrófonos de Campeones para dar su punto de vista acerca de lo ocurrido con su par entrerriano en el inicio de la última competencia del año.

“Avalo la decisión de que no nos podamos tocar en la largada. Acá sucedieron dos cosas: lo que ocurrió del lado mío, donde mantuve la línea blanca, y lo que ocurrió de su lado, que se viene para mí lado queriendo agarrar un mejor radio de giro, lo que hubiera hecho cualquier piloto”, analizó Gianini.

El piloto de la Ford Ranger, tetracampeón de la divisional, aprovechó la ocasión para confirmar que durante la reunión de pilotos se estableció que de haber un toque en la largada, habría exclusión para el piloto y posterior citación a la CAF.

“Se perdió un carrerón, dos pilotos con chances de ganar un campeonato y prácticamente le regalamos un campeonato a Agustín (Canapino), que bien merecido lo tiene”, indicó el ex piloto de motociclismo.

Gianini expresó que lo ocurrido fue “un papelón” y reconoció que “le da hasta vergüenza”. Además, responsabilizó a Werner del incidente: “El responsable es Mariano, él fue quien inició los toques y yo me tendría que haber corrido, pero estamos corriendo un campeonato”, concluyó.