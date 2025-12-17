Eve Miranda Jazz Fusión Grupo se presentará este viernes en la Casa de la Cultura

El viernes 19 de diciembre a las 20:30, el grupo Eve Miranda Jazz Fusión se presentará en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en la ciudad de Paraná, en una propuesta musical que recorre distintas influencias del jazz y de las músicas latinoamericanas de la región.

La presentación estará a cargo de Eve Miranda Jazz Fusión Grupo, una formación que propone un cruce estilístico entre el lenguaje del jazz, ritmos y climas propios de la música latinoamericana. El repertorio incluye composiciones y arreglos que incorporan distintas tradiciones musicales de la región. La propuesta se apoya en un trabajo de ensamble que busca resaltar tanto la improvisación como la construcción conjunta del sonido.

El grupo se presenta con una instrumentación poco habitual en formatos más reducidos, integrada por percusiones, contrabajo, guitarra, saxofón, trompeta, trombones y voz. Según se adelantó desde la organización, los arreglos fueron pensados específicamente para esta formación, lo que le da al concierto un carácter particular.

La actividad tendrá modalidad arancelada, con entradas anticipadas a un valor de $10.000 y un costo de $12.000 en puerta. Para reservas, comunicarse al 343 4681935.