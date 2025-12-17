La provincia de Entre Ríos celebró la sanción de la ley de Mecenazgo Deportivo.

La provincia de Entre Ríos celebró la sanción de la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta orientada a fortalecer el desarrollo del deporte a partir de la articulación entre el Estado y el sector privado. La normativa establece un régimen de promoción que permitirá canalizar aportes privados hacia proyectos deportivos, clubes, instituciones y deportistas, con beneficios fiscales para quienes acompañen iniciativas registradas y evaluadas por el Estado provincial.

Desde el gobierno provincial se señaló que la ley incorpora una nueva vía de financiamiento para el sistema deportivo provincial, con criterios de transparencia, control y alcance territorial.

Expresiones tras la sanción

Al referirse a la sanción de la norma, Mauricio Colello expresó: “En Entre Ríos aprobamos por unanimidad la ley de Mecenazgo Deportivo. Se trata de un cambio de paradigma, donde el desarrollo del deporte se construye con el Estado, el sector privado y la sociedad civil trabajando de manera conjunta, con objetivos claros y posibles”.

En ese sentido, agregó que se incorpora “una garantía solidaria para que los clubes con mayor estructura acompañen a los más chicos y el crecimiento sea equilibrado en toda la provincia”.

Y siguió: “Representa un paso fundamental para una política deportiva que entiende al deporte como una inversión social y amplía las posibilidades de acompañamiento a clubes, instituciones y deportistas”.

Más detalles

La ley de Mecenazgo Deportivo se integra al conjunto de programas y acciones que la provincia desarrolla para acompañar a las organizaciones deportivas y facilitar el acceso a recursos destinados a la práctica, la formación y el desarrollo deportivo.