Primera Nacional: Alan Sosa seguirá atajando en Patronato

La dirigencia de Patronato continúa con el armado del plantel con vistas a lo que será la temporada 2026 de la Primera Nacional. En este marco, en las últimas horas, Patrón y Tigre, llegaron a un acuerdo para la renovación del préstamo del arquero Alan Sosa, unas de las prioridades que la CD del elenco entrerriano.

De esta manera, el arquero de 29 años extenderá su vínculo que vencía en junio y, además, tendrá una mejora salarial. A la vez, Patrón mantendrá la opción de compra del 50% de su ficha sin cambios en el monto, es decir, su valor seguirá siendo por 500.000 dólares.

El cuidapalos nacido en Reconquista fue una pieza clave y un pedido formal de Rubén Forestello de cara al armado del 2026. Lo que restará saber es la medida que tomará el CT o la dirigencia con los demás arqueros profesionales, Cháves, Rivasseau, Caballero y Peralta, todos con contrato y con la libertad pensando en su futuro.

La renovación y extensión contractual de Sosa se suma a la de Maximiliano Rueda, el paranaense que seguirá ligado a la entidad hasta 2026 y forma parte de la base que pretende sostener el DT, señala Código Patrón.