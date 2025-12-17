Tarjeteros de Paraná se movilizan frente al Municipio por el proyecto de estacionamiento medido

Este miércoles hay sesión en el Concejo Deliberante en donde se le va a dar tratamiento a la ordenanza del nuevo sistema de estacionamiento medido. Los tarjeteros nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) emitieron un comunicado titulado "Sistema de Estacionamiento Medido: cuando la ambigüedad también excluye".

"La normativa propone un sistema “mixto”, combinando el uso de tecnología con la intervención de 'seres humanos'. A primera vista, esta definición parecería reconocer que el factor humano continúa siendo necesario en la gestión del estacionamiento. No obstante, la ordenanza no especifica quiénes cumplirán ese rol, ni bajo qué condiciones, ni qué sucederá con quienes históricamente lo vienen desempeñando", señaló el parte de prensa del MTE.

Luego, el texto amplió: "Desde hace más de veinte años, los trabajadores y trabajadoras tarjeteras realizan tareas esenciales vinculadas al ordenamiento del tránsito, la orientación a los usuarios y la convivencia en la vía pública. Su actividad no solo es conocida por el Estado municipal, sino que actualmente se encuentra habilitada y reconocida mediante el Decreto N.º 520/24".

"La falta de precisión no es un detalle menor. En términos de política pública, la ambigüedad también excluye. Nombrar es reconocer, y no nombrar a los trabajadores en una ordenanza que redefine el sistema en el que trabajan implica dejarlos en una situación de vulnerabilidad, expuestos a la pérdida de su fuente laboral y a posibles procesos de criminalización. Más aún, el artículo 10 (ahora artículo 12 )del proyecto introduce mecanismos sancionatorios que, en los hechos, podrían aplicarse sobre quienes hoy trabajan legalmente en el espacio público. De este modo, se configura una paradoja preocupante: el mismo Estado que reconoce una actividad, avanza luego con una norma que podría penalizarla sin ofrecer alternativas reales y claras de inclusión", ampliaron.

En esa línea, aseguraron: "Un sistema mixto que no define el lugar de los trabajadores existentes corre el riesgo de transformarse en un modelo que privilegie la tecnología y la recaudación, relegando la dimensión social del trabajo".

"Si el SEM será verdaderamente mixto, entonces debe decirlo con claridad: los trabajadores tarjeteros deben ser parte del sistema, con reconocimiento, funciones definidas y condiciones laborales dignas. Cualquier proceso de modernización debe construirse con quienes ya están, no contra ellos ni a costa de su exclusión", aseveraron.

La convocatoria es para la mañana de este miércoles en la esquina del Concejo Deliberante, en Corrientes y Andrés Pazos, "para visibilizar una vez más, que el municipio no da respuesta y claridad en la Ordenanza de contemplarlos dentro del nuevo sistema de estacionamiento medido".